Zurich: on air con la nuova campagna pubblicitariasul valore della protezione per un futuro migliore

E’ on air la nuova campagna pubblicitaria di Zurich (nella foto, il ceo per l’Italia Giovanni Giuliani) e Zurich Bank sul valore della protezione assicurativa per un futuro migliore. In onda dal 5 novembre, la campagna racconta l’impegno di Zurich e Zurich Bank nell’accompagnare i propri clienti a compiere scelte affidabili per un futuro migliore tramite gli agenti e i consulenti finanziari, ricordando il valore positivo e lungimirante della protezione. La campagna, elaborata in collaborazione con l’agenzia creativa internazionale 72andSunny e l’agenzia media Dentsu, è sviluppata per i canali digitali e televisivi ed è supportata da un’ampia gamma di asset multimediali adatti alle diverse piattaforme. Il progetto, che prevede due spot video, andrà in onda sui canali digitali e TV per una durata di tre settimane, raggiungendo una visibilità di quasi 1.500 spot a settimana e prevedendo una copertura del 40% in prime time. Una campagna che vuole incoraggiare a considerare le molteplici soluzioni di protezione mettendo in luce il loro valore positivo e allontanando i preconcetti che frenano ancora la diffusione di una corretta cultura della protezione. Il progetto racchiude in sé i valori del Gruppo, impegnato da sempre a tutelare e ad accompagnare i propri clienti con un’ampia offerta di soluzioni complete, affidabili e all’avanguardia in tutti gli ambiti di protection: investimenti, risparmi, famiglia, salute, casa e previdenza.