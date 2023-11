Directa lancia Investi Italia PIR

Directa SIM presenta Investi Italia PIR, il nuovo conto PIR in ETF, che permette ai propri clienti di investire tramite AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF ACC, ETF PIR compliant di Amundi, leader europeo degli ETF1 . I PIR sono stati istituiti dallo Stato Italiano con l’intento di convogliare una parte dei risparmi delle famiglie verso le imprese italiane, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni quotate in Borsa Italiana, che costituiscono il tessuto produttivo del Paese. Il Piano Individuale di Risparmio (PIR) è una formula che offre agli investitori la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali legate al mantenimento degli investimenti nel tempo. L’incentivo per l’investitore, una volta rispettate le condizioni previste dalla normativa, è costituito dall’esenzione totale dalla tassazione ordinaria per qualunque rendita finanziaria (compresi il capital gain, i dividendi, gli interessi) e inoltre dalle imposte di successione e donazione. Tra le banche e le SIM che si rivolgono alla clientela retail, Directa è l’unica ad offrire un conto in regime amministrato che rende possibile acquistare in autonomia un ETF PIR compliant con i relativi benefici fiscali, fino ad un massimo di 40.000 euro annui e nel limite dei 200.000 euro complessivi. Investi Italia PIR consente inoltre di investire con commissioni di negoziazione in acquisto nulle sia in modalità discrezionale* che in modalità automatica grazie alla formula PAC, in modo periodico e graduale. (*per investimenti superiori a 2.000 euro) Investi Italia PIR è stato progettato per fornire ai clienti Directa un modo semplice e conveniente per investire nel futuro del Paese, attraverso un prodotto d’investimento a lungo termine e fiscalmente conveniente, e rappresenta un ulteriore completamento dell’offerta Directa per consentire a ciascuno di essere “libero di investire” e protagonista del proprio destino finanziario.