Renantis firma accordo decennale con Merck per l’energia da parchi eolici in Spagna

Renantis (nella foto, l’a. d. Toni Volpe) ha firmato un Power Purchase Agreement (Ppa) di dieci anni con Merck, azienda attiva nel settore scientifico e tecnologico. L’accordo prevede l’acquisto, da parte di Merck, dell’energia prodotta da due parchi eolici onshore di Renantis, in fase di sviluppo in Spagna. Si stima che una volta operativi, i parchi eolici, situati nella provincia di León, nel nord-ovest del Paese, produrranno complessivamente 128 GWh di elettricità all’anno, pari al fabbisogno energetico di circa 40 mila famiglie.

L’accordo, che prevede l’acquisto del 75% dell’energia prodotta dai parchi eolici, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici di Merck. Entro il 2030, infatti, l’azienda intende coprire l’80% dell’elettricità acquistata a livello mondiale con fonti rinnovabili ed entro il 2040 punta a rendere a impatto zero le proprie operazioni lungo tutta la catena del valore. I parchi eolici di Ucedo e Porqueros, con una capacità totale prevista di 50 MW, sono in fase di sviluppo e si prevede che raggiungano l’operatività commerciale nell’ultimo trimestre del 2025.