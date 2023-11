TalkTalk e Digital Republic prolungano il contratto MVNO con Sunrise

TalkTalk e Digital Republic hanno prolungato il contratto MVNO con Sunrise per altri due anni, fino al 2026. «Abbiamo bisogno di un partner di rete mobile affidabile per i nostri MVNO svizzeri TalkTalk e Digital Republic in rapida crescita», afferma Markus Bernhard, nella foto, CEO del Gruppo mobilezone. «Siamo felici di continuare a collaborare con Sunrise, nostro partner ormai di lunga data».

TalkTalk punta sulla rete Sunrise dal 2006. Digital Republic – parte del Gruppo mobilezone dal 2023 – è presente sulla rete mobile Sunrise dal 2020.

«La proroga del contratto con TalkTalk e Digital Republic consolida la nostra posizione di fornitori leader di MVNO in Svizzera. Mentre i due MVNO innovativi e di successo del Gruppo mobilezone continuano ad affidarsi alla rete Sunrise, noi partecipiamo a ulteriori segmenti di mercato: una situazione win-win ideale», afferma André Krause, CEO di Sunrise.