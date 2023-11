Ferrari, forte aumento delle consegne e dei ricavi

Ferrari N.V. ha pubblicato i risultati preliminari relativi al terzo trimestre e ai primi nove mesi del 2023. Ecco i punti principali:

Consegne di vetture:

Nel terzo trimestre 2023, Ferrari ha consegnato 3.459 vetture, registrando un aumento del 9% rispetto all’anno precedente.

La regione EMEA ha visto un aumento delle consegne dell’8%, mentre le Americhe hanno registrato un aumento del 21%. La Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno avuto una diminuzione del 8%, mentre il Resto dell’APAC è rimasto stabile.

Le consegne sono state guidate dalle famiglie di vetture 296 e SF90, mentre la F8 Spider si avvicina alla fine del suo ciclo di vita.

Ricavi netti:

Nel terzo trimestre 2023, i ricavi netti sono stati di 1.544 milioni di euro, con un aumento del 23,5% rispetto all’anno precedente.

I ricavi da Automobili e parti di ricambio sono cresciuti del 26,5%, grazie all’aumento dei volumi e al miglior mix prodotti.

I ricavi da Sponsorizzazioni, proventi commerciali e relativi al marchio sono aumentati del 13,8% grazie a nuove sponsorizzazioni e al miglior posizionamento nella Formula 1.

I ricavi dei Motori hanno registrato una contrazione del 33%, principalmente a causa della diminuzione delle consegne a Maserati.

Margine operativo:

L’Adjusted EBITDA del terzo trimestre 2023 è stato di 595 milioni di euro, con un margine dell’Adjusted EBITDA del 38,6%.

L’Adjusted EBIT del terzo trimestre 2023 è stato di 423 milioni di euro, con un margine dell’Adjusted EBIT del 27,4%.

Utile netto:

L’utile netto adjusted del terzo trimestre è stato di 332 milioni di euro, in aumento del 45,7% rispetto all’anno precedente.

Prospettive per il 2023:

Ferrari ha rivisto al rialzo le prospettive per il 2023, con previsioni di ricavi netti superiori a 5,9 miliardi di euro e un margine dell’Adjusted EBIT superiore al 26,5%.

Le previsioni includono un mix prodotto positivo, migliori personalizzazioni, una maggiore redditività dalle attività di corsa, costi in aumento legati all’ammortamento dei nuovi modelli e una generazione sostenuta di free cash flow industriale.

Eventi salienti:

Ferrari ha rinnovato la sua partnership con PUMA, diventando il Premium Partner di Ferrari.

Un’asta di beneficenza presso il Ferrari Gala ha raccolto oltre 7 milioni di dollari per progetti di sostegno all’educazione.

Ferrari ha presentato la 296 Challenge e la 499P Modificata alle Finali Mondiali.

La società ha continuato il programma di acquisto di azioni proprie.

“Un altro trimestre da record, con una crescita degli utili trainata da un mix ancora più ricco e dal continuo appeal delle personalizzazioni, che ci porta ad aumentare la guidance per l’anno. Il portafoglio ordini rimane ai massimi livelli grazie alla forte domanda in tutte le aree geografiche e si estende a tutto il 2025″, ha commentato l’Amministratore Delegato Benedetto Vigna (nella foto). “L’unicità del nostro marchio, che ancora una volta ha contribuito a questo successo, è di ispirazione per tutto ciò che facciamo: dai lanci di nuovi modelli, tra cui le ultime 296 Challenge e 499P Modificata, alle esperienze esclusive che offriamo ai nostri clienti, come il recente Ferrari Gala di New York e le Finali Mondiali al circuito del Mugello”