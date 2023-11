Roma, il 9 novembre si terrà un convegno sulla rigenerazione urbana

Prossimamente si terrà il convegno “Future Cities,” durante il quale verrà presentato il primo Rapporto nazionale sulla rigenerazione urbana. L’evento è organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Urban UP | Unipol e si terrà giovedì 9 novembre dalle 9.30 alle 13.30 presso le Scuderie di Palazzo Altieri in Piazza del Gesù, 49 a Roma.

Il programma dell’evento prevede:

Apertura dei lavori a cura di Mario Breglia, Presidente di Scenari Immobiliari, e Giuseppe Lobalsamo, Direttore Immobiliare di Gruppo Unipol. Presentazione del Rapporto a cura di Scenari Immobiliari. Saluto istituzionale del Sen. Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tavola rotonda sulle esperienze di rigenerazione urbana sul territorio nazionale con la partecipazione di rappresentanti di diverse città italiane, tra cui Milano, Bologna, Napoli, Genova, Torino, Firenze, Roma, e altre. La discussione sarà moderata da Francesca Zirnstein, Direttore Generale di Scenari Immobiliari. Panel INVESTITORI PRIVATI E PUBBLICI con interventi di Francesco Karrer(Professore di Urbanistica dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza), Giovanni Maria Benucci (Amministratore Delegato di Fabrica Immobiliare SGR), Domenico Bilotta (Direttore Generale di Investire SGR), Gabriele Bonfiglioli (Chief Investment Officer di Coima SGR),Emanuele Caniggia (Amministratore Delegato di DeA Capital Real Estate SGR), Umberto Lebruto (Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani), Massimiliano Morrone (nella foto, Amministratore Delegato di UnipolSai Investimenti SGR), Raoul Ravara (Managing Director AM di Hines Italy), moderato da Mario Breglia (Presidente di Scenari Immobiliari), cui seguiranno le conclusioni del convegno Conclusioni del convegno.

Sarà un’opportunità preziosa per conoscere le sfide e le opportunità legate alla rigenerazione urbana in Italia e per condividere idee e prospettive per il futuro delle nostre città. Ti aspettiamo con grande interesse.