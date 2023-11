Ascovilo presenta le eccellenze dei consorzi vitivinicoli lombardi al Merano Wine Festival

Ascovilo, associazione dei 13 consorzi vitivinicoli lombardi, sarà protagonista al Merano Wine Festival che taglia il traguardo delle 32 edizioni. L’appuntamento nella cittadina dell’Alto Adige è dal 3 al 7 novembre 2023: cinque giornate di festival, 10.000 visitatori attesi, più di 600 espositori, oltre 1.500 vini in degustazione, 350 etichette nella WineHunter Area, più di 1.750 WineHunter Awards, 26 masterclass, 22 showcooking, due presentazioni di libri e 6 talk al summit “Respiro e Grido della Terra” con Ascovilo che nel suo stand istituzionale ospiterà i vini dei consorzi e le eccellenze dei sapori e territori lombardi nell’ambito dell’accordo siglato dalla presidente Giovanna Prandini (nella foto) con Gianni Boselli, referente regionale della Federazione Strade dei vini e dei sapori.

“Il Merano Wine Festival – ha sottolineato Prandini – è unico nel suo genere per via del perfetto connubio tra eventi culturali ed enologici. Il ritorno alla formula originaria per la 32° edizione del Merano WineFestival è la dimostrazione dell’attenzione del patron Helmuth Köcher alle esigenze commerciali dei produttori che necessitano di aprire nuovi mercati”.