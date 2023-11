Lottomatica Group rafforza la sua posizione nel settore delle scommesse sportive online in Italia con l’acquisizione di SKS365

Lottomatica Group S.p.A. ha dato un’importante notizia: GBO S.p.A., una società di sua proprietà al 100%, ha siglato un accordo per acquisire l’intero capitale sociale di SKS365 Malta Holdings Limited, conosciuta come “SKS365.”

Ora, SKS365 è un gigante nel mondo delle scommesse sportive online in Italia, con circa 600.000 clienti registrati online e marchi molto conosciuti come “Planetwin365” e “PlanetPay365.” Inoltre, hanno una vasta rete di circa 1.000 punti vendita fisici per le scommesse sportive. SKS365 detiene una quota di mercato significativa del 9,6% nel settore iSports e del 6,4% nel settore iGaming. Hanno previsto di generare un EBITDA di circa €74 milioni entro il 2023, di cui il 70% proviene dalle operazioni online e il 30% dai punti fisici.

Quest’acquisizione è un passo importante per Lottomatica per consolidare la sua posizione di leadership in Italia, portando la loro quota nel mercato online al 28,3%. Inoltre, arricchirà il loro portafoglio con marchi di alto valore e accelererà la crescita complessiva del Gruppo grazie a sinergie favorevoli. Si prevede che questo affare porterà a sinergie di costo di circa €60 milioni e a sinergie di ricavo di almeno €5 milioni entro il 2026.

L’operazione ha valutato SKS365 a €639 milioni e ha un multiplo di 8,7 volte l’EBITDA previsto per il 2023 prima delle sinergie e 5,2 volte dopo le sinergie.

L’accordo dovrebbe essere completato entro il primo semestre del 2024, soggetto alle consuete approvazioni delle autorità antitrust e regolamentari. Per finanziare l’operazione, Lottomatica utilizzerà una combinazione di fondi disponibili e debito aggiuntivo, con l’ottenimento di un impegno di €500 milioni sotto forma di un accordo di prestito ponte. Il livello di indebitamento netto previsto alla chiusura è stimato a circa 2,8 volte prima delle sinergie e 2,6 volte dopo le sinergie.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto nel nostro Gruppo a SKS365, tra i leader nel settore dei giochi in Italia, guidato da uno dei più rispettati management team nell’industry e dalla leadership di Alexander Martin. Aggiungiamo dei brand di grande valore e complementari al nostro portafoglio, PlanetWin365 e PlanetPay365, e siamo felici di lavorare con Alexander ed tutto il team, e metteremo a disposizione tutto il supporto necessario per la prossima fase di crescita facendo leva sulle competenze del gruppo allargato” ha detto Guglielmo Angelozzi, nella foto, CEO di Lottomatica Group.