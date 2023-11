Banca Ifis e il Gruppo Mediobanca perfezionano la partnership industriale negli Npl

Banca Ifis (nella foto, l’a. d. Frederik Geertman) e il Gruppo Mediobanca comunicano di aver perfezionato la partnership di lungo periodo siglata lo scorso maggio per la gestione dei crediti deteriorati (NPL).

In particolare, a seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni normativo regolamentari, Banca Ifis ha perfezionato l’acquisto dal Gruppo Mediobanca, per un corrispettivo di 100 milioni di euro, di Revalea S.p.A., società nata nel 2022 dallo scorporo di NPL derivanti da attività di acquisizioni di portafogli di sofferenze con un gross book value di 6,5 miliardi di euro e netto di bilancio di 232,1 milioni.

L’operazione consolida il posizionamento di Banca Ifis come operatore di riferimento nel mercato dei crediti deteriorati nel segmento small tickets unsecured e consente a Mediobanca di uscire dal business del NPL, non più tra le attività core del Gruppo, consolidando altresì la specializzazione di MBCredit Solutions nell’attività di gestione e recupero potendo contare su volumi di business costanti per i prossimi anni. Con il perfezionamento dell’operazione è entrato, infatti, in vigorel’accordo pluriennale di servicing ai sensi del quale MBCredit Solutions continuerà ad affiancare Banca Ifis nell’attività di gestione nonché di recupero dei crediti in sofferenza e deteriorati.

Nel contesto dell’acquisizione, 18 dipendenti di Revalea andranno a rafforzare il team del gruppo Banca Ifis.