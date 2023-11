Amorim Wine Vision: eccellenza internazionale per la comunicazione di settore

Agli Iter Vitis Awards 2023, organizzati da Vignobles du Sud Ouest e Iter Vitis, Amorim Wine Vision è stato premiato come migliore azione comunicativa del settore. Il progetto editoriale filantropico “Amorim Wine Vision”, ha ricevuto infatti il riconoscimento quale “migliore mezzo di comunicazione” grazie alla sua capacità di raccontare il punto di vista di esperti del settore vino attraverso la creazione di un network di pensiero su tematiche tecniche e di attualità al centro del quale emergono le visioni di imprenditori e manager, veri protagonisti dell’iniziativa.

Professionisti di spicco in grado di condividere e presentare ai lettori know how, esperienze, case studies, professionalità, network, punti di vista originali, idee concrete, percezioni anticipatrici e prospettive brillanti. In merito al premio, infatti, Carlos Veloso dos Santos, a.d. Amorim Cork Italia afferma: “Nell’intraprendere il progetto comunicativo Amorim Wine Vision abbiamo voluto mettere a disposizione per il settore vino tutto il network che noi abbiamo a livello globale, dato che siamo presenti in tutti e cinque i continenti. Confrontarci con le voci più autorevoli del settore e rendere fruibili a tutti questi approfondimenti ci è sembrato giusto, per arricchire il mondo del vino di maggiore conoscenza, pensiero critico e ragionamenti “out of the box”, cioè di prospettive originali. Questo è anche il motivo per cui ci siamo posti l’obiettivo di trattare ogni volta un tema differente, con i maggior esperti di tutte le materie del settore e, al nostro fianco, l’amicizia e la professionalità di Wine Meridian”.

Dal 2018 la Federazione “Iter Vitis – Les Chemins de la Vigne”, itinerario culturale certificato dal Consiglio Europeo che ha l’obiettivo di informare e promuovere la storia Europea della vite e del vino attraverso percorsi strutturati e riconosciuti, cerca le migliori idee che promuovono lo sviluppo dell’enoturismo e la preservazione e la trasmissione della cultura del vino in 23 Paesi che si estendono in differenti territori vitati d’Europa. I premi di quest’anno sono stati strutturanti in 15 categorie, in base ai contributi apportati allo sviluppo di una visione culturale dell’enoturismo e alla profonda connessione tra viticoltura e cultura europea, dimostrando come il vino sia un patrimonio che trascende confini geografici e politici, servendo come strumento di dialogo interculturale. L’evento ha premiato professionisti del settore, associazioni ed istituzioni che hanno investito nell’innovazione e nella risoluzione di problemi ambientali, sociali ed economici. Tra le altre azioni riconosciute per l’Italia, il premio di ricerca in archeologia della viticoltura a Lagos de Catzigares e il premio per la preservazione della storia della viticultura a Paulsen Nursery.

La cerimonia di premiazione degli Iter Vitis Awards 2023 rappresenta un riconoscimento dell’impegno costante per lo sviluppo sostenibile dell’enoturismo e sottolinea l’importanza della dimensione culturale e della promozione di esperienze autentiche e significative nel settore enoturistico.