Moncler, crescono i ricavi

Moncler ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi consolidati di gruppo pari a 1,806 miliardi di euro, in crescita del 17% a cambi costanti (+16% a cambi correnti) rispetto allo stesso periodo dell 2022. Nel terzo trimestre, i ricavi di Gruppo hanno raggiunto quota 669,7 milioni, in aumento del 7%. Nel dettaglio, il fatturato di Moncler, tra gennaio e settembre, è salito del 21% a 1,496 miliardi, mentre quello di Stone Island è cresciuto del 3% a 310,1 milioni.Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti durante il terzo trimestre dell’anno, nel quale sia Moncler sia Stone Island hanno registrato una robusta crescita a doppia cifra nel principale canale, quello diretto, nonostante il contesto continuamente volatile in cui ci troviamo a operare. Questo risultato testimonia la forza di entrambi i nostri marchi e riflette il profondo legame che abbiamo costruito con i nostri clienti e con le nostre community in tutto il mondo. Mentre entriamo nella parte più importante dell’anno, rimaniamo vigili in uno scenario macroeconomico incerto, ma allo stesso tempo fiduciosi nella solidità dei nostri marchi e della nostra chiara visione strategica”, ha commentato il presidente e ad, Remo Ruffini (nella foto).