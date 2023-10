Ikea espande la sua presenza a Milano con un nuovo Plan & Order Point

Cresce la presenza di Ikea Italia a Milano: apre le porte al pubblico un nuovo Plan & Order Point all’interno di CityLife Shopping District, il più grande distretto urbano dedicato allo shopping in Italia, in una posizione strategica dal punto di vista della mobilità sostenibile, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Il nuovo spazio, esteso su una superficie di 180 metri quadri, fungerà anche da supporto all’acquisto online dell’intero range di mobili e soluzioni di arredo Ikea, scegliendo il servizio di consegna più adatto alle proprie esigenze. “Milano, città del design per eccellenza e terreno di innovazione, rappresenta per noi una piazza fondamentale in cui continuare a sperimentare e investire” dichiara Monica Corsini, area manager Ikea Milano.

Con questa inaugurazione salgono a 5 i luoghi dove trovare Ikea nell’area di Milano, dove il brand svedese ha aperto il suo primo store in Italia nel 1989. Oggi l’ecosistema milanese di Ikea raggiunge ogni anno 6.750.000 visitatori, attraverso i tradizionali negozi di Corsico, Carugate e San Giuliano e il Plan & Order Point in via Albricci, che accoglie i milanesi in pieno centro città. A ciò si affiancano 8 punti di ritiro nella sola provincia di Milano e 26 nella regione Lombardia, per gli ordini sopra ai 30 kg, e tutti gli Uffici Postali in cui è possibile ritirare gli acquisti al di sotto dei 30 kg.

La città di Milano è stata anche apripista per l’introduzione di nuovi servizi che vedono al centro l’impegno di Ikea per ridurre le emissioni lungo tutta la catena del valore. A partire dal mese di febbraio, infatti, l’azienda ha introdotto 50 veicoli elettrici per garantire in città il 100% delle consegne al piano in modalità zero emissioni, con la possibilità di usufruire di un’opzione premium con consegna garantita in giornata.