Blackline Safety introduce il G7 EXO, un passo avanti nella sicurezza ambientale

Blackline Safety Corp., leader mondiale nella tecnologia di sicurezza connessa, ha annunciato l’aggiunta di nuove funzioni al suo G7 EXO portatile rilevatore di gas fisso.



Progettato con un’installazione rapida e “drop-and-go” e con connettività cellulare e satellitare integrata, il G7 EXO fornisce dati in tempo reale sull’area che sta monitorando. Il dispositivo emette allarmi sia sul dispositivo stesso che nel software di monitoraggio dell’azienda, Blackline Live, quando rileva la presenza di gas, proteggendo sia le persone che l’ambiente da situazioni pericolose.



Le nuove caratteristiche del G7 EXO, disponibili da aprile 2024, includono:

Gli avvisi di prossimità di AlertLink aumentano la sicurezza dei dipendenti grazie alla segnalazione preventiva di condizioni potenzialmente pericolose e accelerano le evacuazioni.

Bump test automatico, per garantire che i dispositivi siano sempre conformi e funzionino correttamente, eliminando le lunghe e costose visite in loco.

Funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie al pannello solare e alla durata della batteria di oltre 100 giorni.

Configurazioni flessibili delle porte per adattare le capacità dei dispositivi accessori all’ambiente di lavoro.



“L’ampiezza delle funzionalità potenziate di G7 EXO eleva la nostra soluzione drop-and-go leader del settore, offrendo ai clienti la flessibilità necessaria per rispondere rapidamente agli incidenti, gestire la conformità e sfruttare le informazioni vitali per ridurre i rischi, il tutto con meno sforzi e costi e una maggiore tranquillità”, ha dichiarato Cody Slater, nella foto, CEO e Presidente, Blackline Safety.



“Abbiamo collaborato con i clienti e progettato queste nuove funzionalità per aiutarli a portare le loro operazioni di sicurezza a un livello superiore. Siamo lieti di offrire ai clienti esistenti la possibilità di aggiornare i loro dispositivi G7 EXO tramite aggiornamenti firmware over-the-air a partire da aprile 2024”, ha aggiunto Slater.



Le aziende utilizzano il G7 EXO per proteggere i cantieri durante le fermate, i turnaround e i progetti di costruzione, e per monitorare parchi serbatoi, impianti di perforazione, spazi confinati e linee di recinzione. Squadre antincendio e Hazmat utilizzare EXO per monitorare situazioni di risposta potenzialmente volatili, tra cui incendi di veicoli elettrici e incendi con pericolosi gas di scarico. Con EXO, le organizzazioni possono visualizzare con precisione ciò che sta accadendo nell’area e allertare o evacuare rapidamente le squadre in caso di pericolo o emergenza.



Il G7 EXO con le nuove funzioni sarà disponibile nell’aprile 2024. I clienti esistenti riceveranno le nuove funzioni tramite aggiornamenti firmware over-the-air nello stesso mese.



Il G7 EXO sarà esposto in un roadshow globale che prenderà il via al Congresso ed esposizione sulla sicurezza del Consiglio nazionale della sicurezza (NSC) stand #3621 a New Orleans dal 23 al 25 ottobre, e A+A 2023: Fiera e Congresso presso il padiglione 1, E18 di Dusseldorf, Germania, dal 24 al 27 ottobre.