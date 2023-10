Roma ospita “Universo Warhol”, la mostra con oltre 250 Opere al Museo della Fanteria

Si svolgerà al Museo Storico della Fanteria dell’Esercito di Roma, in piazza Santa Croce in Gerusalemme 9, la mostra “Andy Warhol – Universo Warhol”, una full immersion nel mondo del re della Pop Art con oltre 250 opere.

L’esposizione rientra nelle iniziative di Difesa Servizi finalizzate a promuovere e valorizzare l’importante patrimonio museale militare anche attraverso l’allestimento di mostre, concerti d’autore, dibattiti e presentazione di libri, oltre alle procedure ad evidenza pubblica.

Inaugurato nel 1959, il Museo Storico della Fanteria dell’Esercito è collocato in un edificio di tre piani in stile Liberty: 35 sale e 5 gallerie che contengono uniformi, bandiere, cimeli, documenti, plastici, sculture e opere di pittura relativi alla Fanteria e alle sue specialità, dall’antichità all’Unità d’Italia, dalle due guerre mondiali alla guerra di Liberazione. Come tutti i Musei Militari, rappresenta un tassello importante della storia del nostro Paese che grazie alle attività di valorizzazione da parte della società in house, sarà fruibile al cittadino e inserito nel sistema museale nazionale.“Universo Warhol” – con oltre 250 opere – propone l’intero excursus artistico del poliedrico artista passando attraverso i differenti ruoli espressivi e professionali di Warhol: grafico pubblicitario, talent scout, produttore, editore, fotografo e regista, dal suo arrivo a New York nel 1949 da Pittsburgh, al 1987, anno della prematura morte.

Della sua produzione artistica più nota, la mostra ospita oltre 70 serigrafie di cui 24 After Andy Warhol: le seriali Campbell’s Soup, Marilyn Monroe, Electric Chairs, Mao, Flowers, Fish, Gems e Halston cui si aggiungono anche la serie dedicata alle favole di Andersen e quelle del libro Cats.

Presente anche la sezione dedicata alla musica con la curatela di Red Ronnie: 60 vinili originali con copertine di Andy Warhol entrate nel mito contemporaneo. Tra le altre quella di Sticky Fingers dei Rolling Stones, quella dell’album debutto dei Velvet Underground & Nico e quelle di Loredana Bertè.

Ampio lo spazio dedicato anche alla passione di Andy Warhol per la fotografia per l’attività editoriale con la rivista Interview, di cui realizzava le copertine dedicate a personaggi famosi e le interviste. La mostra propone una galleria di circa 20 copertine in cui si segnalano, tra gli altri, i volti di Jack Nicholson, Salvador Dalì, Annie Lennox, Jacqueline Bisset, Angelica Houston.

La mostra è prodotta da Navigare srl in collaborazione con AICS Comitato provinciale di Roma, Difesa Servizi e Art Book Web, con il patrocinio di Città di Roma.

L’esposizione, che aprirà il 21 ottobre e durerà fino a marzo 2024, è curata da Achille Bonito Oliva e Vincenzo Sanfo.

“Andy Warhol – Universo Warhol” aprirà tutti i giorni feriali, ore 9:30-19:30 sabato, domenica e festivi ore 9:30-20:30.