Torna il Forum Sulla Formazione Continua: è tempo di “Dare forma al futuro”

Oggi e domani si tiene la seconda edizione del Forum sulla Formazione Continua, chiamato “Dare forma al futuro”. Questo evento mette in primo piano il tema delle competenze e la loro importanza nel mondo del lavoro. È particolarmente significativo perché ha ottenuto il patrocinio del Parlamento Europeo, in linea con l’Anno Europeo delle Competenze promosso dalla Commissione Europea (nella foto, un momento della conferenza stampa con il presidente del Fondo For.Te, Paolo Arena, e la vice presidente Rosetta Raso).

Il Forum è organizzato da Fondo For.Te. in collaborazione con Il Sole 24 Ore Eventi ed è un luogo di dialogo tra esperti, parti sociali e istituzioni. Quest’anno, si concentra sulle sfide e le prospettive della formazione continua, in un mondo del lavoro in continua evoluzione.

Durante l’evento, esperti discutono l’importanza della formazione professionale e dell’aggiornamento costante.

Il Forum esamina come le competenze siano fondamentali per la competitività e l’innovazione e come la formazione continua debba essere allineata alle esigenze del mercato del lavoro. Inoltre, si discute del modo in cui le competenze acquisite possono essere utilizzate in modo efficace.

L’evento prevede anche una serie di panel e interviste con esperti e rappresentanti istituzionali, oltre a un concerto del pianista Roberto Prosseda. Venerdì 20 ottobre, si affronterà il tema del collegamento tra formazione e mercato del lavoro, con un confronto tra le parti sociali e rappresentanti delle istituzioni.

Il Forum sulla Formazione Continua mira a promuovere una maggiore collaborazione tra istituzioni, aziende e individui per affrontare le sfide della formazione e del lavoro nel futuro.