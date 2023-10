Come le società plasmano i nostri sogni

Uno studio condotto dalle università di Ginevra (UNIGE) e Toronto, e dagli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG), ha confrontato i sogni di due comunità di raccoglitori, in Tanzania e nella Repubblica Democratica del Congo, con quelli di individui che vivono in Europa e Nord America. La ricerca ha dimostrato che i primi due gruppi producevano sogni più minacciosi, ma anche più catartici e socialmente orientati rispetto ai gruppi occidentali. Questi risultati, pubblicati su Scientific Reports , mostrano quanto forti siano i legami tra l’ambiente socio-culturale e la funzione dei sogni. Il sogno è un’esperienza allucinatoria comune a tutti gli esseri umani. Si verifica più spesso durante la fase paradossale del sonno, nota come fase REM (Rapid Eye Movement). Tuttavia, può verificarsi in qualsiasi fase del sonno. Quali sono le funzioni fisiologiche, emotive o culturali dei sogni? Regola le nostre emozioni? Ci prepara ad affrontare una situazione specifica? Teorie recenti suggeriscono che durante un sogno “funzionale”, l’individuo simula situazioni più minacciose e/o sociali, il che avrebbe un vantaggio evolutivo nel promuovere comportamenti adattati alle situazioni della vita reale. Per testare queste teorie, i ricercatori dell’UNIGE e dell’Università di Toronto hanno confrontato il contenuto dei sogni dei BaYaka nella Repubblica Democratica del Congo e degli Hadza in Tanzania, due comunità il cui stile di vita è vicino a quello dei nostri cacciatori-raccoglitori. antenati – con quello di diversi gruppi di individui che vivono in Europa e Nord America (Svizzera, Belgio, Canada), inclusi partecipanti sani e pazienti con disturbi psichiatrici. Per i BaYaka e gli Hadza, i racconti dei sogni sono stati raccolti sul campo per un periodo di due mesi da antropologi dell’Università di Toronto. I dati sui sogni dei gruppi occidentali provengono da studi passati, pubblicati tra il 2014 e il 2022.”Abbiamo scoperto – spiega Lampros Perogamvros, docente privato e capogruppo presso i Dipartimenti di Psichiatria e Neuroscienze di Base della Facoltà di Medicina dell’UNIGE, e medico curante presso l’HUG Center for Sleep Medicine, che ha condotto lo studio – che i sogni dei BaYaka e degli Hadza sono molto dinamici. Spesso iniziano con una situazione di pericolo, in cui la vita è minacciata, ma finiscono per mettere in scena un modo per far fronte a questa minaccia, a differenza degli scenari dei gruppi occidentali che abbiamo osservato. D’altra parte, nelle popolazioni cliniche – come i pazienti che soffrono di incubi o ansia sociale – i sogni sono intensi ma non contengono una risoluzione emotiva catartica. In questi ultimi gruppi, la funzione adattiva del sogno sembra essere carente”. Tra le risposte a disposizione degli indigeni di fronte a una minaccia nei loro sogni, i ricercatori hanno scoperto che quelle legate al sostegno sociale erano molto frequenti. È il caso, ad esempio, di quando un indigeno racconta un sogno in cui viene investito da un bufalo in mezzo alla boscaglia, per poi essere salvato da un membro della sua comunità. Oppure quando un altro sogna di cadere in un pozzo e uno dei suoi amici lo aiuta ad uscire. Questi sogni contengono la propria risoluzione emotiva. ”Tra i BaYaka e gli Hadza – spiega David Samson, professore associato di antropologia evoluzionistica presso l’Università di Toronto, Mississauga, e primo autore dello studio – i legami sociali sono, per necessità, molto forti. Rispetto alle società più individualiste dell’Europa e del Nord America, la vita quotidiana e la divisione del lavoro sono tipicamente più egualitarie. Sembra che questo tipo di connessione sociale, e fare affidamento sulla comunità, significhi che il modo migliore in cui elaborano il contenuto emotivo associato alla minaccia nei loro sogni, è attraverso le relazioni sociali che hanno. In effetti queste relazioni sono gli strumenti emotivi utilizzati per elaborare le sfide della vita”. Il gruppo di ricerca suggerisce quindi che esiste una stretta connessione tra la funzione dei sogni e le norme e i valori sociali di ciascuna specifica società studiata. ”Tuttavia, in questo studio è difficile dedurre alcun nesso causale tra i sogni e il funzionamento diurno. Né dovremmo concludere che i sogni nei gruppi di individui occidentali non abbiano alcuna funzione emotiva”, aggiunge Lampros Perogamvros. Nel 2019, infatti, lo stesso gruppo di ricerca ha pubblicato uno studio da cui risulta che i ”brutti sogni” degli individui occidentali, cioè i sogni dal contenuto negativo che non sono incubi, sono spesso simulazioni delle nostre paure che ci preparano ad affrontarli una volta che siamo svegli. ”Sembra che esista più di un tipo di sogni ‘funzionali’. lo studio dimostra che esiste un forte legame tra la nostra vita socio-culturale e la funzione dei sogni”, conclude la ricercatrice.