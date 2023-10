Yahoo e LiveRamp espandono la loro partnership nel mondo della pubblicità

LiveRamp, società che sviluppa l’omonima piattaforma di collaborazione per l’uso dei dati e leader nel suo settore, e Yahoo hanno annunciato una partnership espansa volta ad ampliare l’indirizzabilità e l’utenza e migliorare l’interoperabilità nell’ecosistema della pubblicità. Grazie a questo accordo gli editori che utilizzano LiveRamp Authenticated Traffic Solution (ATS) ora saranno in grado di avvantaggiarsi della soluzione per l’identità che non fa uso di cookie, Yahoo ConnectID, e soddisfare un’ulteriore domanda di indirizzabilità. Inoltre, i brand che sfruttano Yahoo DSP possono ottenere un’utenza più ampia attraverso Yahoo ConnectID, che si avvantaggia di Ramp ID e della scala espansa offerta da Live Ramp Authenticated Traffic Solution. Yahoo ConnectID si basa su rapporti diretti con i consumatori – quasi 200 milioni di utenti autenticati negli Stati Uniti – consentendo un inventario indirizzabile omnicanale di tutte le proprietà di cui Yahoo è titolare e da essa gestite nonché di domini di altri editori. RampID e LiveRamp Authenticated Traffic Solution sono alla base dell’approccio di LiveRamp all’identità basato sulle persone, rendendo possibile l’indirizzabilità autenticata su browser, dispositivi mobili e televisori connessi, alla scala adatta per centinaia di destinazioni. I brand potranno sviluppare rapporti più saldi con i clienti, creare valore attraverso il viaggio del cliente e mantenere il controllo dei dati. Gli editori che hanno adottato LiveRamp Authenticated Traffic Solution potranno eseguire l’integrazione con Yahoo ConnectID senza fatica e monetizzare meglio i loro inventari indirizzabili. Oltre 450 brand collaborano già con LiveRamp per utilizzare i loro dati primari (“first-party”) per personalizzare le esperienze dei consumatori. Editori e imprese di vendita possono avvantaggiarsi di questa partnership senza bisogno di ulteriori configurazioni o risorse per target autenticati alla scala necessaria, offrendo esperienze personalizzate dovunque sia importante. Gli editori possono aspettarsi di registrare una maggiore monetizzazione sui loro inventari autenticati tramite Authenticated Traffic Solution in quanto Yahoo ConnectID ora sarà disponibile come identificatore. Inoltre, le imprese di vendita che cercano soluzioni alla perdita a valle del segnale disporranno di un numero maggiore di utenti autenticati tra gli editori che hanno adottato RampID e/o Yahoo ConnectID attraverso Yahoo DSP. “Siamo convinti dell’utilità offerta dall’indirizzabilità autenticata e questa partnership consente di ottenere un’utenza più ampia che durerà oltre la perdita di segnale di terze parti”, commenta Elizabeth Herbst-Brady, nella foto, Chief Revenue Officer presso Yahoo. “Stiamo agevolando alle imprese di vendita e agli editori il compito di utilizzare queste soluzioni e massimizzare i risultati, al contempo supportando transazioni più fluide, senza problemi, attraverso l’open web”. “Yahoo sostiene con forza il concetto di identità autenticata e la connettività che stiamo realizzando con la nostra partnership per abilitare la sua DSP e Yahoo ConnectID contribuirà a rendere il mondo a valle del segnale un’esperienza migliore per le imprese di vendita rispetto al mondo attuale”, aggiunge Travis Clinger, Vicepresidente senior attivazioni e indirizzabilità presso LiveRamp. “Le imprese di vendita e gli editori ora hanno flessibilità ancora maggiore per coinvolgere, personalizzare e misurare il viaggio dei loro clienti”.