Somec rafforza sinergie tra le società della divisione “Sistemi e prodotti di cucine professionali”: nasce Talenta

Somec S.p.A., specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, comunica che la divisione Sistemi e prodotti di cucine professionali prenderà il nome di “Talenta”, una scelta che intende portare al centro dell’attenzione l’ingegno e il saper fare dell’uomo, mettendolo a disposizione del talento di ristoratori e chef stellati.

L’annuncio avviene in occasione di Host Milano, la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza in corso da oggi al 17 ottobre. Alla manifestazione partecipano, per la prima volta con un approccio integrato,tutte e cinque le realtà che compongono Talenta e che continueranno ad operare con la propria ragione sociale: Gico, Inoxtrend, Oxin, Pizza Group e Primax.

Con il nuovo assetto, alcune delle attività produttive più tecniche saranno rafforzate e messe a disposizione di tutte le società di Talenta. Analogamente, è stata centralizzata una parte dei servizi strategici trasversali tra i quali gli Acquisti, il Marketing e l’area R&S con l’obiettivo di rendere la divisione più performante e restituire un migliore servizio ai clienti.

La nascita di Talenta rappresenta un importante snodo nel percorso di sviluppo di Somec nei tre segmenti di commessa: Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili; Sistemi e prodotti di cucine professionali; Mestieri: progettazione e creazione di interior personalizzati.

“A due anni dall’avvio della riorganizzazione del Gruppo nelle attuali divisioni, sono felice di annunciare la nascita di Talenta. Il nuovo assetto consentirà alle aziende del segmento ‘Sistemi e prodotti di cucine professionali’ di intensificare le proprie sinergie interne, per offrire soluzioni sempre più integrate e rafforzare ulteriormente la posizione di Somec sul mercato – dichiara Oscar Marchetto, Presidente di Somec -. Vogliamo condividere con ristoratori e chef stellati il nostro saper fare affinché possano trovare gli strumenti più adatti per esprimere appieno le proprie abilità. A motivarci è una passione autentica per l’uomo e la sua creatività, la stessa che ci ha spinto a dare vita alla divisione Mestieri, dedicata alla progettazione e creazione di interior personalizzati di alta gamma”.