Fondazioni Luigi Einaudi, dibattito sul Green Deal

Il 27 ottobre, dalle 11.00 alle 13.00, ci sarà un evento al Senato della Repubblica, presso la Sala Zuccari, in Via della Dogana Vecchia, 29. Durante questo evento, verranno presentate delle pubblicazioni realizzate dalla Fondazione Luigi Einaudi in collaborazione con l’European Liberal Forum, che riguardano il Green Deal.

All’evento parteciperanno il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato Giulio Terzi di Sant’Agata e la parlamentare europea Tsvetelina Penkova, insieme ad altri ospiti.

L’evento rappresenta la conclusione di due giorni di discussioni sull’energia, che inizieranno il 26 ottobre presso l’Aula Malagodi della FLE in Via della Conciliazione 10. Durante questa due giorni, esperti e giornalisti discuteranno i risultati delle ricerche coordinate da Simona Benedettini sul tema degli accordi di acquisto di energia (Power Purchase Agreements) e delle comunità di energia rinnovabile (Renewable Energy Communities). Queste ricerche sono inerenti al Green Deal dell’Unione Europea.