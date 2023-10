CY4GATE nella shortlist ESG Tech dei Real Deals Awards 2023

CY4GATE (CY4.MI), società operante nei mercati della cyber security e cyber intelligence, è lieta di comunicare di essere entrata nella short list categoria ESG Tech per i Real Deals Awards 2023. I premi, giunti alla seconda edizione e progettati per riconoscere gli sforzi e il successo delle società di private equity e dei loro advisor, celebrano coloro che hanno apportato cambiamenti positivi attraverso i fattori ESG. La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 12 ottobre 2023 a Londra presso il Marriott Hotel Grosvenor Square. La categoria ESG Tech premia le aziende che realizzano tecnologie d’avanguardia che promuovono i valori ESG, selezionate dopo un’attenta analisi del portafoglio clienti, dei trend di crescita, dei ricavi e delle iniziative e prodotti realizzati nel corso del 2022. Emanuele Galtieri, nella foto, CEO e General Manager di Cy4Gate Group, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di essere stati nominati per il secondo anno consecutivo tra i finalisti dei Real Deals ESG Awards, categoria ESG Tech. La sostenibilità e la promozione dei valori ESG sono parte integrante del nostro business model e del nostro percorso di crescita e sviluppo. Ci aspettiamo che i nostri prodotti e le nostre soluzioni diano un importante contributo per la creazione di un mondo digitale caratterizzato da responsabilità sociale e sviluppo sostenibile”.