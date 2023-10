Stellantis premia i migliori fornitori

Stellantis ha premiato i suoi migliori fornitori per il loro straordinario impegno, le prestazioni di alta qualità e l’eccellenza dimostrati nel 2022. Nel corso dell’evento annuale, noto come “Supplier of the Year” (“Fornitore dell’anno”), sono state assegnate 16 categorie di premi, tra cui ricambi e servizi aftermarket, materiali diretti, servizi indiretti e performance a livello regionale.

Oltre 150 fornitori da tutto il mondo hanno partecipato a questa terza edizione dell’evento, insieme a rappresentanti del team di leadership di Stellantis. I premi “Supplier of the Year” sono stati consegnati a fornitori che si sono distinti per la loro dedizione, prestazioni eccezionali, qualità impeccabile e puntualità nelle consegne di parti e servizi.

Tutti i candidati e i vincitori sono stati scelti dai team di leadership interfunzionali di Stellantis, valutando criteri come prestazioni, innovazione, qualità, costi, gestione dei programmi e sicurezza. Questa valutazione ha anche tenuto conto dell’attenzione dimostrata dai fornitori nell’implementare il piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis.

Nel contesto del piano Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato ambiziosi obiettivi per il futuro, tra cui la transizione verso il 100% delle vendite di veicoli elettrici in Europa entro il 2030. Questi obiettivi sono fondamentali per il team di approvvigionamento e supply chain di Stellantis, che mira a diventare un fornitore leader di mobilità sostenibile, sicura ed accessibile per tutti.

Sono stati annunciati i premi “Stellantis Global Supplier of the Year 2023” per varie categorie, tra cui servizi indiretti, qualità, materiali diretti, gestione del programma, innovazione, responsabilità sociale d’impresa, Capex, supply chain ricambi, supply chain logistica e aftermarket. Ogni vincitore ha dimostrato eccellenza in una specifica area di fornitura.

Inoltre, sono stati premiati i fornitori di diverse regioni, tra cui Nord America, Sud America, Europa allargata, Medio Oriente e Africa, India e Asia Pacifico, e Cina. Questi riconoscimenti sono stati assegnati a fornitori che hanno dimostrato eccezionali prestazioni regionali.

“Congratulazioni ai vincitori del premio Supplier of the Year, che hanno brillato per dedizione ed eccellenza e che ci hanno aiutato a superare le sfide e a raggiungere nuovi traguardi”, ha dichiarato Maxime Picat, nella foto, Chief Purchasing and Supply Chain Officer di Stellantis. “Il loro spirito collaborativo, le loro eccezionali performance, la qualità senza compromessi e la puntualità nelle consegne di parti e servizi sono stati determinanti per il nostro successo”.