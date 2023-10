Giorgio Armani celebra le donne straordinarie in “Crossroads”

Giorgio Armani sta sostenendo le donne promuovendo un’iniziativa chiamata “Giorgio Armani Crossroads” per il terzo anno consecutivo. Questo progetto si concentra sull’empowerment femminile e celebra donne moderne, mettendo in risalto la loro personalità, femminilità e abilità sia personali che professionali.

In collaborazione con l’agenzia Dentsu Creative e il suo team creativo, Armani lancia la terza stagione di “Crossroads” con un teaser video che presenta alcune donne straordinarie. Tra queste ci sono Ines Rau, una modella e attivista impegnata in questioni globali e nota per essere stata la prima Playmate transgender. Poi c’è Miriam Leone, un’attrice italiana molto apprezzata per la sua personalità e determinazione. Sahel Rosa è un’altra attrice e attivista nata in Iran durante la guerra, che ha raccontato la sua storia nell’autobiografia “From War Zone to Actress”. Lily Allen è una famosa cantautrice e attrice a livello internazionale. Yao Chen è un’attrice, produttrice e filantropa cinese, inclusa tra le “100 donne più potenti del mondo” da Forbes nel 2015. Infine, c’è Lauren Wasser, una modella e attivista che ha dovuto affrontare la sindrome da shock tossico che l’ha portata all’amputazione di entrambe le gambe nel 2012.

Queste donne sono esempi di determinazione e coraggio. Nel loro percorso di vita, hanno dovuto prendere decisioni importanti, come un vero “crocevia”, e queste esperienze sono fonte di ispirazione per tutte le donne.

Da oggi fino al 14 novembre, si potranno seguire questa storia su armani.com e sui social media di Giorgio Armani, dove verranno pubblicati sei episodi settimanalmente.