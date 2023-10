TELEPASS E ITAS Mutua lanciano la polizza mobilità protetta: copertura istantanea e full digital per gli spostamenti

Telepass, società italiana leader di mobilità integrata, e ITAS Mutua, la più antica compagnia assicurativa italiana con oltre 200 anni di storia, presentano “Mobilità Protetta”, la nuova “instant insurance” che garantisce una copertura assicurativa automatica al cliente Telepass e ai suoi familiari durante l’uso dei Servizi di Mobilità con Telepass (di seguito l’elenco dei servizi coperti).

A seguito della partnership strategica annunciata lo scorso anno, che ha permesso di integrare alcune coperture assicurative di ITAS all’interno dell’ecosistema Telepass, le due società continuano il percorso di collaborazione mettendo a fattor comune l’expertise nei rispettivi settori e confermano l’impegno sancito dall’accordo per offrire servizi innovativi ai rispettivi clienti.

Con questo obiettivo nasce “Mobilità Protetta”, una polizza che rivoluziona le modalità operative delle assicurazioni tradizionali a favore dell’uso delle tecnologie più avanzate per facilitare la vita degli utenti. Essa si posiziona in maniera distintiva nel mercato insurtech, grazie alla capacità unica di offrire “una copertura che sa quando attivarsi” perchè riconosce la tipologia di mezzo che stai usando e ti evita il pagamento di premi inutili quando non hai bisogno di proteggerti.

L’assoluta novità della polizza risiede quindi nella modalità di attivazione e di pagamento del premio, improntate alla massima semplicità. Dopo aver attivato la copertura direttamente su app Telepass in modo gratuito, il cliente pagherà 0,50 € solo quando lui stesso (o un suo familiare) usufruiranno di uno dei Servizi di Mobilità pagati con Telepass per cui è prevista la copertura.

La copertura si attiva ogni volta che l’assicurato utilizza uno dei Servizi di Mobilità e cessa in automatico ogni volta che il servizio stesso termina. Il premio viene addebitato sul conto associato al contratto Telepass fino a un importo massimo di spesa pari a 24 € all’anno. Al raggiungimento di tale tetto, il cliente continuerà a essere coperto per i successivi utilizzi dei Servizi di Mobilità, fino alla scadenza della polizza, senza pagare costi aggiuntivi. Il rinnovo è automatico, salvo disdetta.

“Innovazione e semplicità si fondono in un prodotto assicurativo unico sul mercato nato dalla volontà di proteggere i nostri clienti, e i loro cari, quando fruiscono dei nostri Servizi in Mobilità. Una polizza all’avanguardia che, in linea con la mission di Telepass di semplificare la vita delle persone in movimento, si attiva automaticamente e si paga solo al momento del bisogno permettendo di risparmiare tempo ed evitando che si sostengano costi inutili. Così il cliente non ha solo a disposizione un ecosistema di servizi capaci di soddisfare le sue esigenze di mobilità, ma sa anche che può fruirne in modo sicuro, grazie a una soluzione assicurativa dedicata e all’avanguardia” ha dichiarato Aldo Agostinelli, nella foto, Chief Consumer and Marketing Officer di Telepass.

“ITAS si sta configurando sempre più come leader italiano nelle polizze instant” – commenta Marco Fusciani, vice direttore generale ITAS. “Questo prodotto rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di costante digitalizzazione dell’offerta assicurativa della Compagnia, in linea con il piano di sviluppo improntato a creare prodotti e una user experience sempre più semplice e immediata per l’utente, senza però mai trascurare il fondamentale servizio di consulenza della nostra rete agenziale. Unire prodotti assicurativi ad altri servizi a valore aggiunto è oggi fondamentale per rispondere ai nuovi bisogni dei clienti che per ITAS sono veri e propri soci al centro delle politiche della nostra Mutua, la Compagnia più antica d’Italia.”

Nel dettaglio, “Mobilità Protetta” è una polizza rivolta alle persone fisiche titolari di un contratto Telepass, e al loro nucleo familiare. Essa copre gli assicurati in caso di morte o di grave invalidità permanente (>30%) a seguito di infortunio avvenuto esclusivamente durante l’utilizzo di uno dei seguenti servizi di mobilità pagati con Telepass (Autostrada, Taxi, Mobilità Condivisa, Treni, Navi & Traghetti, Stretto di Messina):

transiti autostradali avvenuti con accesso tramite la porta Telepass, i cui pedaggi sono pagati tramite Telepass;

tragitti in taxi prenotati e acquistati tramite App Telepass;

guida di monopattini, scooter o biciclette prenotati e/o noleggiati tramite App Telepass;

viaggi in treno acquistati tramite App Telepass;

viaggi in traghetti acquistati con accesso tramite la porta Telepass mediante dispositivo Telepass (Stretto di Messina) o viaggi in navi e traghetti acquistati tramite App Telepass.

Il nuovo prodotto assicurativo può essere attivato e completamente gestito, tramite App dai clienti Telepass intestatari di uno tra i contratti Family (l’offerta Base), Plus, Easy o Pay Per Use.