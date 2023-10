Standard Power annuncia due centrali nucleari SMR per produrre 2 GW di energia pulita

Standard Power, fornitore di infrastrutture come servizio alle società avanzate di elaborazione dati, ha annunciato i piani di sviluppo di due impianti alimentati da mini reattori modulari (SMR) che, congiuntamente, produrranno quasi 2GW di energia pulita e a zero emissioni di carbonio. A supporto dei due progetti, Standard Power ha scelto di cooperare con NuScale Power Corporation (NuScale) (NYSE: SMR), a tutt’oggi il solo fornitore di tecnologia e produttore di SMR ad aver ottenuto l’autorizzazione normativa negli Stati Uniti, e con ENTRA1 Energy (ENTRA1), azienda globale indipendente di sviluppo e produzione energetica.

Le centrali saranno situate nell’Ohio e nella Pennsylvania. Standard Power prevede di utilizzare l’energia a zero emissioni per alimentare i centri dati della zona. In qualità di fornitore di tecnologia, per questi progetti NuScale offrirà la sua tecnologia SMR approvata, l’unica ad aver ricevuto dalla Commissione di regolamentazione nucleare degli Stati Uniti, un’autorità di regolamentazione internazionale per la sicurezza nucleare, l’approvazione di progetto.

La creazione di una centrale elettrica SMR commerciale rappresenta un passo estremamente importante nella transizione verso un futuro energetico sostenibile che non solo aiuterà i centri dati tecnologici a centrare gli obiettivi di contenimento delle emissioni di carbonio, ma supporterà anche lo sviluppo di una nuova fonte di energia pulita per rispondere alle esigenze diversificate della transizione energetica. Le centrali elettriche basate sulla tecnologia SMR certificata di NuScale sono in grado di fornire una flessibilità impareggiabile a servizi pubblici, industrie e governi che puntano a ridurre le emissioni di carbonio conservando l’energia di un carico di base efficiente.

“Stiamo assistendo alla dismissione di molta della capacità della rete preesistente, a cui si accompagna la mancanza di nuove opzioni sostenibili disponibili sul mercato per la generazione di carico di base, soprattutto a fronte della crescente domanda di energia per l’elaborazione dell’intelligenza artificiale (IA) e dei centri dati. Siamo pronti a collaborare con ENTRA1 e NuScale per implementare la collaudata tecnologia SMR di NuScale e fornire elettricità con carico di base a zero emissioni di carbonio per colmare questa significativa lacuna nel settore della generazione energetica”, ha commentato Maxim Serezhin, fondatore e Chief Executive Officer di Standard Power. “Grazie all’unione del forte potenziale nello sviluppo e finanziamento di progetti di ENTRA1 con la collaudata tecnologia SMR di NuScale, i consumatori avranno l’opportunità di ridurre la propria impronta di carbonio e contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione, e al contempo potranno contare su una fornitura energetica stabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

Nel 2022 NuScale ha stretto un partenariato globale esclusivo con ENTRA1 Energy per portare sul mercato la sua tecnologia SMR. Questa partnership concede ad ENTRA1 Energy i diritti per realizzare, organizzare, possedere e gestire centrali elettriche basate sulla tecnologia SMR approvata di NuScale.

“ENTRA1 Energy dispone di una solida pipeline globale di progetti per la produzione di diversi gigawatt di energia tramite la collaudata tecnologia di NuScale”, ha commentato Clayton Scott, direttore commerciale di NuScale. “Insieme possiamo rispondere ancora più efficacemente alla crescente domanda di soluzioni energetiche rinnovabili e a zero emissioni di carbonio. A fronte della richiesta sempre più forte di energia nei settori dei semiconduttori, dell’IA, dei dati e di altri comparti tecnologici, ENTRA1 e NuScale vantano una posizione esclusiva per la fornitura stabile di carico di base e di energia”.

L’innovativo, ma semplice, design della tecnologia SMR di NuScale offre una soluzione competitiva dal punto di vista dei costi, sicura e scalabile per un’ampia gamma di esigenze energetiche, tra cui la generazione di elettricità, il teleriscaldamento urbano, la desalinizzazione, la produzione di idrogeno su scala commerciale e altre applicazioni legate al riscaldamento di processo. I Power Modules™ di NuScale sono realizzati internamente al 100%, senza necessità di costruzione sul campo, e vengono alimentati a combustibile nucleare convenzionale, ampiamente disponibile e soggetto a un quadro normativo consolidato. In questo modo i costi risultano contenuti, coerenti e prevedibili, e si riduce l’impatto economico per la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle centrali elettriche basate sulla tecnologia NuScale.

“NuScale è entusiasta di collaborare con il nostro partner strategico ENTRA1 e di fornire la sua tecnologia SMR sicura e conveniente per rispondere alle esigenze di Standard Power in materia di energia a zero emissioni di carbonio”, ha dichiarato John Hopkins, presidente e Chief Executive Officer di NuScale President. “Portando la nostra innovativa tecnologia SMR a un maggior numero di consumatori a livello globale, NuScale compie un passo importante verso la risoluzione delle enormi esigenze di decarbonizzazione in tutto il mondo”.

In base ai progetti di Standard Power per entrambe le centrali, NuScale completerà la fornitura di 24 unità di moduli da 77 MWe che, congiuntamente, produrranno 1.848 MWe di energia pulita dai due siti dell’Ohio e della Pennsylvania. I due progetti rappresenteranno un significativo stimolo economico per le comunità di entrambe le regioni; secondo le stime di Standard Power, ogni proposta di progetto relativo ai centri dati basato sulla tecnologia SMR darà lavoro a numerosi addetti qualificati, con una particolare attenzione alle organizzazioni sindacali. Mettendo a frutto le collaborazioni in atto con le comunità locali, Standard Power promuoverà programmi di formazione e di impiego rivolti specificamente alla manodopera locale.