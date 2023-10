Intesa Sanpaolo al fianco del Gruppo Badinotti per l’acquisizione negli USA di Pacific Netting Products

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) ha supportato Badinotti Group, azienda globale focalizzata sulla fornitura di reti in fibra sintetica e strutture integrate per l’acquacoltura, la pesca, lo sport, la sicurezza e l’industria, nell’acquisizione di Pacific Netting Products (PNP), società specializzata nella vendita di reti e altre strutture di contenimento con sede a Seattle, Usa.

L’acquisizione segna una tappa importante nel percorso di crescita del Gruppo Badinotti nei mercati target, in particolare quello strategico del Nord America, intrapreso per divenire una multinazionale con una forte presenza locale, in grado di fornire soluzioni altamente personalizzate e su misura per le esigenze specifiche dei clienti.

Il Gruppo Badinotti, nato nel 1910 da un piccolo negozio a Milano e oggi operativo con circa 1.000 dipendenti in Italia, Slovacchia, Perù, Cile e Canada, punta a consolidare e rafforzare la propria presenza internazionale guidando l’industria delle strutture di contenimento per l’acquacoltura, la pesca, lo sport, la sicurezza e l’industria, verso un approccio ingegneristico, fornendo soluzioni sempre più sicure e tecnologicamente avanzate. Attraverso l’acquisizione di PNP, il Gruppo Badinotti mira a sfruttare sinergie progettuali, commerciali e di relazione, e ad approfondire lo sviluppo e l’ingegnerizzazione dei prodotti per offrire soluzioni sempre all’avanguardia.

Per Intesa Sanpaolo l’operazione perfezionata dalla Divisione Banca dei Territori – guidata da Stefano Barrese – con la Direzione Regionale Milano Monza Brianza è stata strutturata dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, attraverso la struttura di Corporate Finance Mid Cap e con il supporto della Filiale Hub di New York. Un modello sinergico che testimonia l’impegno della Banca nel supportare l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, motore del sistema economico-produttivo del Paese.

Giancarlo Badinotti, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Badinotti: “Siamo lieti di annunciare l’acquisizione di PNP, con il supporto di Intesa Sanpaolo, nell’ambito del nostro piano di crescita globale. Con questa operazione, rafforziamo la nostra posizione nel mercato nordamericano e riaffermiamo il nostro impegno per portare il nostro core business a nuovi livelli, puntando a sfruttare le interazioni commerciali e tecnologiche per offrire soluzioni sempre più sicure e all’avanguardia”.

Pierluigi Monceri, Direttore Regionale Milano, Monza e Brianza Intesa Sanpaolo: “Il sostegno al Gruppo Badinotti, eccellenza storica italiana, in questa importante fase di crescita in un mercato strategico e competitivo come quello degli Usa, conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo nel ridefinire le strategie d’impresa in chiave innovativa, sostenibile e di internazionalizzazione. L’acquisizione di PNP, portata a termine grazie al lavoro congiunto delle Divisioni IMI Corporate & Investment Banking e Banca dei Territori, conferma il supporto del nostro Gruppo alle imprese di ogni dimensione, anche piccole e medie, capaci di cogliere opportunità di sviluppo sostenibile sia in Italia che all’estero”.