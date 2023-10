Fincantieri costruirà un traghetto per il collegamento con Lampedusa e Pantelleria

Fincantieri, l’importante azienda italiana attiva nel settore della cantieristica navale a controllo pubblico, ha recentemente firmato un contratto per la costruzione di un nuovo traghetto della Classe A, noto come Ropax. L’importo a base d’asta per questo progetto ammonta a quasi 120 milioni di euro. Questo nuovo traghetto sarà di proprietà esclusiva della Regione Siciliana e verrà impiegato per il collegamento con le isole di Lampedusa e Pantelleria.

La costruzione di questa nuova unità avverrà interamente presso il cantiere navale di Palermo e la consegna è prevista per il 2026. Il traghetto avrà una lunghezza di circa 140 metri e una stazza lorda di circa 14.500 tonnellate. Sarà in grado di raggiungere una velocità massima di 19 nodi e potrà ospitare a bordo fino a 1.000 persone e 200 automobili.

Questo investimento rappresenta un passo significativo per migliorare i collegamenti tra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Pantelleria, contribuendo a potenziare i servizi di trasporto marittimo nella regione.

Questo è il commento dell’a. d. Pierroberto Folgiero (nella foto): “L’aggiudicazione di questo ordine rappresenta un test importante per Fincantieri. In un comparto industriale che nel tempo si è trasferito in cantieri asiatici, abbiamo l’opportunità di riportare in Italia la produzione di traghetti, riabilitare le nostre competenze storiche nel settore e dimostrare la capacità di essere competitivi garantendo al contempo i più alti standard produttivi, con benefici in termini di operatività e sostenibilità che arriveranno fino all’utente finale”.