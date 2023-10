ENEA e Università di Salerno Lanciano un’indagine sulla mobilità elettrica

L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), in collaborazione con l’Università di Salerno, ha lanciato un questionario online per la raccolta di dati e informazioni sulle auto elettriche e i comportamenti di ricarica. L’obiettivo di questa indagine è mappare le abitudini e le scelte sia dei proprietari di veicoli elettrici che di coloro che stanno considerando l’acquisto di un’auto elettrica e le loro esigenze di ricarica in ambito urbano.

Il questionario, accessibile online fino al 30 ottobre, è anonimo e può essere completato in soli 5 minuti. È rivolto a tutte le persone di età compresa tra 18 e 65 anni in possesso di una patente di guida stradale. Il questionario presenta due scenari di ricarica differenti, in base allo stato di carica della batteria e alla necessità di autonomia per gli spostamenti del giorno successivo. Gli intervistati devono scegliere se desiderano ricaricare nello stesso giorno o attendere il giorno successivo. Nel caso di scelta della ricarica nello stesso giorno, verrà chiesto loro di indicare la loro preferenza tra due opzioni di ricarica, con diverse posizioni, tempi e costi, nonché autonomia garantita per gli spostamenti previsti.

I risultati di questa indagine contribuiranno a calibrare un modello di comportamento individuale, che sarà utile per la localizzazione e la gestione ottimale delle colonnine di ricarica nelle città.

Questa attività fa parte del Piano Triennale 2022-2024 dell’Accordo di Programma ENEA-MASE per la Ricerca di Sistema elettrico.