Snam presenta il volume fotografico “Metamorphosis” di Carlo Valsecchi

Ieri 6 ottobre, alla presenza delle istituzioni territoriali e del management di Snam e GNL Italia, presso l’impianto di rigassificazione di Panigaglia, è stato presentato il volume fotografico dell’artista bresciano Carlo Valsecchi dal titolo Metamorphosis. Un viaggio immersivo all’interno dell’impianto di Panigaglia, tra i più storici e suggestivi snodi della rete energetica italiana. Il titolo del libro, Metamorphosis, fa riferimento proprio a ciò che accade ogni giorno nell’impianto di rigassificazione, il passaggio di stato del gas, da liquido a gassoso.

Gli scatti di Valsecchi compongono un vero e proprio racconto che svela ciò che non è percepibile all’occhio nudo, confermando il ruolo dell’impianto di Panigaglia, il primo impianto di rigassificazione costruito in Italia per la ricezione e la rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL), e la sua importanza storica per il Paese. Lo stabilimento nel Golfo di La Spezia, in località Fezzano di Portovenere, oltre a risultare uno tra i più storici e suggestivi snodi della rete energetica italiana, soddisfa il 5% del fabbisogno italiano, contribuendo a garantire la sicurezza e l’indipendenza energetica del Paese. La sua storia si intreccia, inoltre, con quella dello sviluppo economico e di trasformazione del territorio e delle comunità con le quali si relaziona.

Il volume, pubblicato nel 2023 da Dario Cimorelli Editore, con un saggio critico a cura di Francesco Stocchi, nuovo direttore artistico del MAAXI di Roma, e promosso da Snam – primo operatore europeo nel trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale, impegnato in investimenti e attività per abilitare alla transizione energetica – nasce dalla volontà di Snam stessa di raccontare l’importanza strategica dello stabilimento che si è ulteriormente rafforzata lo scorso anno proprio per fronteggiare il nuovo contesto geopolitico e le conseguenze economiche e sociali dell’invasione russa dell’Ucraina.

“Panigaglia è il luogo delle connessioni. La sua storia si intreccia profondamente con quella della sua baia – il golfo dei Poeti – ma anche con quella del Paese e dello sviluppo economico, geopolitico ed energetico. Oggi il sistema energetico globale sta attraversando un punto di svolta profonda. L’attenzione generale è tornata sulla necessità di ricomporre il trilemma energetico, il disequilibrio creatosi tra sostenibilità, competitività e sicurezza delle forniture. In questo quadro Panigaglia ha riacquisito, ancora una volta, il suo ruolo strategico.” Ha commentato Stefano Venier, nella foto, amministratore delegato di Snam.

L’artista, Carlo Valsecchi, ha abbracciato l’espressione “Panigaglia è il luogo delle connessioni” e ha aggiunto: “Considero questa frase una sintesi rappresentativa del mio progetto, pensato e realizzato in questo luogo. Una reale connessione tra il mio lavoro d’artista, che si è svolto lungo l’asse del non visto – perché in effetti il gas non lo possiamo vedere, sentire, odorare – e il mio essere cittadino di questo nostro Paese che, come tale e come tutti, utilizza questo elemento nel suo vivere la quotidianità”.