Acqua Vera: nuova partnership con Olimpia Milano per la stagione 2023-2024

Acqua Vera, tra i leader in Italia nel settore delle acque minerali, annuncia di aver sottoscritto la nuova partnership come Official Water Supplier di Olimpia Milano. L’accordo vale a partire dalla stagione 2023-2024, cominciata lo scorso 1° ottobre. La partnership è coerente con la strategia di marketing dell’azienda e riflette l’impegno di Acqua Vera di essere vicina alle persone e al territorio, e di sostenere lo sport d’eccellenza, promuovendo uno stile di vita sano.

L’accordo di sponsorizzazione prevede la fornitura e l’utilizzo in esclusiva di Acqua Vera durante le gare e gli allenamenti oltre che per le sale Hospitality e la Food Room della sede di Olimpia. Il logo di Acqua Vera sarà presente sugli asciugamani utilizzati dai giocatori a bordocampo e nei led durante le partite di campionato .

“Questa partnership segna un importante passo nella missione di Acqua Vera nel sostenere lo sport e promuovere uno stile di vita sano e attivo. L’Olimpia Milano, una delle squadre di basket più iconiche e di successo in Europa, condivide con noi l’ambizione nell’accogliere e vincere le sfide e un approccio costante al miglioramento nel rispetto della tradizione” dichiara Rodolfo Quagliuolo, Direttore Marketing di Acqua Vera.

L’acqua è fondamentale per la salute ed il benessere di ogni atleta, e Acqua Vera si impegna da sempre a fornire un’idratazione di prima qualità, fondamentale per la prestazione degli atleti, grazie alla ricchezza di minerali essenziali.