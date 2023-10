Sanlorenzo migliora il punteggio di sostenibilità

Sanlorenzo S.p.A. (nella foto, il presidente e ceo Massimo Perotti) ha recentemente migliorato lo score del Corporate Sustainability Assessment di S&P, portandolo da 26 (2022) a 31 (2023). Sanlorenzo si posiziona nell’84esimo percentile, ossia nella top 16% dell’industry presa a riferimento (LEG: Leisure Equipment & Products and Consumer Electronics). Tutte le aree dell’assessment (Governance, Environment e Social) hanno ottenuto punteggi migliori rispetto alla precedente analisi. La Società continua ad impegnarsi a divulgare in modo accurato e trasparente il proprio percorso di sostenibilità, accogliendo con favore i risultati delle valutazioni delle principali agenzie di rating e ritenendoli spunto di ulteriore miglioramento. Qualche informazione in più sulla società. Sanlorenzo è un’azienda leader a livello mondiale nel settore della nautica di lusso che produce yacht e superyacht “su misura” personalizzati per ogni cliente, caratterizzati da un design distintivo e senza tempo. Fondata nel 1958 a Limite Sull’Arno (FI), culla della cantieristica italiana, Sanlorenzo ha saputo ritagliarsi nel tempo una sua precisa identità, raggiungendo un posizionamento high-end del marchio. Nel 1974, Giovanni Jannetti acquisisce la società e crea il mito Sanlorenzo, producendo ogni anno un numero limitato di yacht caratterizzati da uno stile unico, altamente riconoscibile, comfort, sicurezza e puntando su una clientela sofisticata. Nel 2005, Massimo Perotti, Presidente Esecutivo, acquisisce la maggioranza di Sanlorenzo, guidandone la crescita e lo sviluppo sui mercati internazionali, preservando la storia del marchio. Oggi, la produzione si sviluppa in quattro cantieri a La Spezia, Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa, sinergicamente e strategicamente situati in un raggio di 50 chilometri, nel cuore del distretto della nautica. L’attività si articola in tre business unit: la Divisione Yacht (yacht in composito tra 24 e 38 metri); la Divisione Superyacht (superyacht in alluminio e acciaio tra 40 e 73 metri); la Divisione Bluegame (sport utility yacht in composito tra 13 e 23 metri). Sanlorenzo offre inoltre una gamma esclusiva di servizi dedicati ai suoi clienti, quali un programma charter monobrand (Sanlorenzo Charter Fleet), servizi di manutenzione, restyling e refitting (Sanlorenzo Timeless) e attività di formazione per i membri degli equipaggi (Sanlorenzo Academy). Il Gruppo impiega oltre 960 persone e collabora con una rete di migliaia di aziende artigiane qualificate. Il Gruppo può contare inoltre su una rete di distribuzione internazionale, una rete di servizi diffusa per i clienti di tutto il mondo, strette collaborazioni con architetti e designer di fama mondiale e un forte legame con l’arte e la cultura. Nel 2022, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati 740,7 milioni di Euro, l’EBITDA rettificato 130,2 milioni di Euro (EBITDA 129,6 milioni di Euro) e il risultato netto di Gruppo 74,2 milioni di Euro.