Leonardo, Cingolani: “Piano a inizio 2024, spazio e cybersicurezza pilastri”

Il Piano industriale sarà presentato a “inizio anno”. Così l’amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani a margine del Cybertech Europe 2023, alla Nuvola all’Eur a Roma. I due “pilastri” del Piano – spiega Cingolani – saranno “la cybersecurity e lo spazio“. Nel nuovo Piano – aveva rilevato aprendo la Cybertech – è previsto uno sviluppo sinergico della cybersicurezza e dello spazio, insieme a elicotteri, aerei, elettronica. “Il concetto è che – rileva Cingolani – tutti i nostri prodotti nel prossimo futuro dovranno essere cyber-sicuri fin dalla progettazione”. È quindi necessaria la presenza di un “esperto” in cybersicurezza già “nel processo di progettazione, dal primo momento in cui si inizia a concepire una nuova tecnologia”.

“Il nuovo Piano industriale che consegneremo all’inizio del 2024 – ribadisce Cingolani – avrà due pilastri di innovazione che saranno la cybersecurity e lo spazio”. Per quanto riguarda la cybersicurezza – continua parlando a margine della Cybertech Europe – va “intesa come una nuova piattaforma che ci deve consentire di disegnare qualunque prodotto di Leonardo. Non è una cosa che si aggiunge quando io ho fatto l’elicottero, l’aereo, lo strumento. Questo è un vantaggio competitivo che Leonardo deve sfruttare perché siamo una delle pochissime grandi aziende tecnologiche nel mondo che fanno tutto: l’hardware, il software, l’areo, il satellite, l’elicottero, l’elettronica, e abbiamo un vantaggio competitivo nel poter inserire la cybersecurity sin dal primo instante. Peraltro – prosegue – questo crea un servizio che poi nel tempo va pagato da chi compra”, dal momento che “prende un prodotto competitivo. Per noi negli anni sarà una cosa molto vantaggiosa“. Poi parla del capitolo Spazio e dice che “una gran parte quello che oggi è internet probabilmente sarà da satellite, lo spazio genererà una quantità di dati infinita anche questi da proteggere”. Infine ricorda “il core business tradizionale: aerei, elicotteri ed elettronica; da potenziare con l’intelligenza artificiale e digitalizzazione, ma su quello siamo molto più consolidati”.

Lapresse.it