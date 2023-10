Fondazione Marisa Bellisario, torna il seminario “Donna Economia & Potere”

“Donne sole al comando?” è il titolo della 23ª Edizione di “Donna Economia & Potere”, il seminario annuale della Fondazione Marisa Bellisario, in calendario venerdì 6 e sabato 7 ottobre a Palermo il Convitto Nazionale Giovanni Falcone. Con il patrocinio del Senato, della Camera dei Deputati e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Seminario è in media partnership con Rai – Radio Televisione Italiana, Il Sole 24 Ore e il Gruppo Hearst. Otto i Tavoli tematici che venerdì 6 ottobre a partire dalle 14.30 ospiteranno oltre 300 tra esperti, imprenditrici e imprenditori, politici, manager, professionisti e giornalisti per affrontare le questioni più importanti che investono il nostro Paese. Si parlerà di temi attuali e delle sfide per il futuro, mettendo al centro il pensiero e il contributo femminile: tra gli ospiti vi saranno Lella Golfo, nella foto, presidente della Fondazione Marisa Bellisario; Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo; Elvira Amata, assessore Turismo, Sport e Spettacolo Regione Siciliana; Marcella Cannariato, referente Sicilia per la Fondazione Marisa Bellisario; Concetta Giannino, rettrice del Convitto nazionale di Palermo “Giovanni Falcone” che ospiterà il seminario.