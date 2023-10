Ecozema cresce ancora con l’acquisizione di Minimo Impatto

Ecozema, società benefit di Schio (VI), ha finalizzato l’acquisto della maggioranza delle quote di Minimo Impatto, società di Roma, tra le prime a specializzarsi nella vendita on line di stoviglie biodegradabili e compostabili e già piattaforma distributiva e commerciale di Ecozema per il centro-sud Italia.

L’operazione ha beneficiato del supporto finanziario e strategico di a|impact, già presente nel capitale sociale di Ecozema con una quota del 30%, a sostegno della proprietà storica, la famiglia Munarini, e dell’AD e socio Armido Marana.

L’acquisizione è stata messa a punto con l’obiettivo di aumentare la presenza sul mercato e consolidare il core business. Le due aziende svilupperanno sinergie dal punto di vista logistico e commerciale, offrendo un più ampio assortimento di prodotti, rapidità e capillarità della rete distributiva, in particolare al centro-sud.

«Siamo tra i principali fornitori di Minimo Impatto e questa operazione ci aiuterà a migliorare il servizio offerto alla nostra clientela, differenziando alcuni segmenti di mercato in modo da poter aumentare la nostra presenza, mantenendo un elevato servizio» afferma Armido Marana, nella foto, Ceo di Ecozema, «Il nostro settore sarà oggetto di profondi cambiamenti legati alle nuove normative e le diverse competenze acquisite dalle due aziende potranno lavorare in sinergia per rispondere velocemente a tutti i nostri collaboratori e clienti».

«La collaborazione tra le due aziende», aggiunge Giuseppe Avolivolo fondatore di Minimo Impatto, «oggi diviene ancora più organica e ci permetterà di specializzare ulteriormente i servizi offerti, a beneficio dei clienti».

Ecozema Srl, leader per la produzione di prodotti per catering monouso compostabili realizzati con biopolimeri o con fibre vegetali, è figlia della storica società Fabbrica Pinze Schio Srl. Operativa dal gennaio 2021 con l’attuale ragione sociale, Ecozema è diventata società benefit integrando così in maniera ancora più distintiva gli obiettivi sociali e ambientali in quelli di business.