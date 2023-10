Arca24 si espande in svizzera francese con l’acquisizione di Flexperso

Il 12 ottobre 2023 Arca24 ha acquistato il 100% di Flexperso. Noto per il suo Applicant Tracking System, Flexperso ha sede a Losanna, è attivo dal 2004 e conta numerosi e importanti clienti all’interno della Svizzera francese. Il mondo delle risorse umane è in continua evoluzione: il processo di ricerca e selezione deve essere semplice e veloce per stare al passo con la trasformazione digitale, è ormai parte del nostro presente. In questo contesto, con l’ingresso in Arca24, Flexperso ha l’opportunità di portare il proprio team e i propri clienti verso un miglioramento dei servizi offerti ed una tecnologia di livello superiore, come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella fase pre-screening, strumenti di video recruiting, test adattivi e molto altro ancora. L’esperienza e la professionalità del team di Arca24 permetterà agli attuali clienti di Flexperso di avere accesso a soluzioni in grado di gestire tutti i processi HR, dal recruiting, all’onboarding fino all’erogazione dei salari. “Siamo felicissimi di annunciare l’ingresso in Arca24 di Flexperso, brand leader nel mercato della Talent Acquisition in Svizzera francese. Questa acquisizione riflette un momento di forte crescita ed espansione per la nostra azienda.” – commenta Gabriele Molteni, nella foto, CEO di Arca24 – “Questa nuova sinergia, inserisce nella nostra squadra ulteriori competenze e ci avvicina al nostro obiettivo: quello di confermarci come leader della Talent Acquisition nel mercato svizzero”.