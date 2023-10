In Cina nasce la Claind Suzhou Factory. L’azienda comasca ha inaugurato la sede nel distretto cinese di Suzhou

È a Suzhou, uno dei distretti più industrializzati della Cina, che Claind ha deciso di aprire una nuova sede produttiva per sviluppare e consolidare la presenza nel mercato cinese e asiatico.

L’impianto, avviato nel corso del maggio 2023, sarà inizialmente limitato a una linea produttiva con capacità pari a 250 pezzi all’anno, con l’obiettivo di incrementarla negli anni successivi in base alle esigenze del mercato (nella foto, un momento dell’incontro).

“Resta inteso – spiega Giovanni Cogotzi, CEO di Claind – che il cuore operativo della nostra produzione rimarrà in Italia, precisamente nello stabilimento di Lenno, principale sede produttiva dell’azienda”.

A Suzhou, oltre alla produzione è stato anche implementato un efficiente servizio di logistica e magazzino per soddisfare le esigenze di puntualità e velocità che il mercato asiatico richiede.

Il 26 settembre si è svolta l’inaugurazione ufficiale di Claind Suzhou alla quale hanno partecipato, oltre al CEO Giovanni Cogotzi e al Sales & Marketing Director Nicola Giovanni Tunesi, le autorità locali, il board dell’associazione CICC, che raggruppa le aziende Italiane operanti in Cina, i partners locali.

“L’apertura dello stabilimento produttivo in Cina – aggiunge Nicola Tunesi, direttore commerciale e socio di Claind – consolida la nostra presenza sul territorio, attiva fin dal 2011 e ci consentirà di ottimizzare i costi legati d’importazione e garantirà una maggiore vicinanza ai nostri clienti e partner commerciali.

Da Made in Italy a Made by Italy for China

Una nuova filosofia di internazionalizzazione basata sulla localizzazione delle produzioni vicino a mercati di sbocco particolarmente critici dal punto di vista della supply chain e della local compliance. Il tutto valorizzando l’eccellenza italiana che rimane la testa e il cuore di Claind.

“Resta inteso – spiega Giovanni Cogotzi, CEO di Claind – che il cuore operativo della nostra produzione rimarrà in Italia, precisamente nello stabilimento di Lenno, principale sede produttiva dell’azienda”.

A Suzhou, oltre alla produzione, è stato anche implementato un efficiente servizio di logistica e magazzino per soddisfare le esigenze di puntualità e velocità che il mercato asiatico richiede.

“L’apertura dello stabilimento produttivo in Cina – aggiunge Nicola Tunesi, Direttore Commerciale e socio di Claind – consolida la nostra presenza sul territorio, attiva fin dal 2011, e ci consentirà di gestire le crescenti barriere in ingresso su questo mercato garantendo una maggiore vicinanza ai nostri clienti e partner commerciali”.

Un ringraziamento speciale va ai nostri partners di progetto: The Advisory Box e Meccanica Finnord, che hanno seguito rispettivamente il progetto di internazionalizzazione e lo start up operativo dell’impianto.