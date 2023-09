Casta Diva Group, valore della produzione in aumento

Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milano, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione ha approvato la Relazione semestrale al 30 giugno 2023, che vede il Valore della Produzione pari a Euro 50,5 Milioni, un EBITDA adjusted a Euro 4,1 Milioni e un risultato netto pari a 1,8 Milioni. Il Valore della Produzione è pari a Euro 50,5 Milioni (realizzata per la quasi totalità a livello nazionale), in forte incremento rispetto a Euro 41,7 Milioni al 30 giugno 2022 (+ 21% circa vs. il periodo precedente). – I ricavi dell’area Video Content Production, gestita con Casta Diva Pictures, ammontano a Euro 5,6 Milioni e si confrontano con Euro 6,3 Milioni del primo semestre 2022 (-10% vs. il periodo precedente), in lieve calo a causa dell’investimento in tempo e denaro per entrare nel campo dei programmi tv scripted (film, fiction, serie tv), che darà i suoi frutti dal 4Q 2023 in poi. – I ricavi dell’area Digital & Live Communication sono pari a Euro 44,8 Milioni, in incremento rispetto a Euro 35,4 Milioni del primo semestre 2022, (+27% vs. il periodo precedente). Questi ricavi sono relativi al settore corporate (convention, eventi web, road show, stand fieristici, team building, lanci di prodotto, conferenze stampa) organizzati da G2 Eventi, da Casta Diva Ideas e da Genius Progetti (che include anche il brand We Are Live), nonché, in parte, dalla società Blue Note, che fattura però soprattutto nel settore B2C. L’EBITDA Adjusted è pari a Euro 4,1 Milioni (+ 20% rispetto agli Euro 3,4 Milioni del primo semestre 2022) con un’incidenza dell’8,1% sul Valore della Produzione. L’Ebitda adjusted è calcolato al lordo di costi non ricorrenti per Euro 641 mila, che fanno riferimento principalmente ad oneri non direttamente inerenti la gestione caratteristica, quali spese per due diligence, consulenze legali, premialità di fine anno ai dipendenti, welfare aziendale non ricorrente, ecc. L’Ebitda al 30 giugno 2023 è pari a Euro 3,5 Milioni, in incremento del 5% rispetto agli Euro 3,3 Milioni del primo semestre 2022. L’EBIT passa da Euro 2,3 milioni del 30 giugno 2022, dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, ad Euro 2,1 milioni del 30 giugno 2023 con un decremento del 7% mentre l’EBIT Adjusted passa da Euro 2,5 milioni del 30 giugno 2023 ad Euro 2,8 milioni del 30 giugno 2023 con un incremento del 14%. Il risultato ante imposte è pari a Euro 1,8 Milioni (Euro 2,2 Milioni al 30 giugno 2022) dopo oneri finanziari netti pari a Euro 380 mila. Sulla base dei risultati economico patrimoniali di CDG al 30 giugno 2023 approvati in data odierna e del portafoglio ordini sviluppato nel Q3 2023, la Società conferma le stime di Piano per l’anno 2023 comunicate al mercato il 3 aprile 2023. Per quanto riguarda il risultato netto, il primo semestre chiude con un risultato positivo di Euro 1,8 Milioni, che si confronta con il dato riportato al 30 giugno 2022 pari ad Euro 2,2 Milioni (-18%, rispetto al 30 giugno 2022). Il Patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2023 è pari a Euro 10,2 Milioni, di cui 9,3 Milioni di pertinenza dei soci della capogruppo (+19% su Euro 7,8 Milioni al 31 dicembre 2022). L’incremento è riconducibile al positivo risultato di periodo. La posizione finanziaria netta (indebitamento finanziario netto) al 30 giugno 2023 fa registrare un surplus di Euro 0,9 Milioni rispetto al dato di Euro 2,8 Milioni al 31 dicembre 2022. La variazione è riconducibile alle dinamiche legate al capitale circolante netto a servizio dello sviluppo del business e agli oneri non direttamente inerenti la gestione caratteristica di cui sopra. “Continua la crescita organica a doppia cifra di Casta Diva Group, commenta il Presidente e AD Andrea De Micheli, nella foto, che conferma la nostra leadership in Italia negli eventi corporate. Le stime di Piano sono come minimo rispettate. Prosegue l’integrazione delle attività acquisite nel 2022, che iniziano a collaborare con le realtà più stagionate del Gruppo. Nel campo della produzione video, stiamo per entrare nel ricco mercato dei programmi tv scripted, ossia basati su una sceneggiatura, come film, fiction e serie tv. È una mossa strategica che è stata preparata con un importante investimento di tempo e denaro durante il primo semestre e darà i suoi frutti nel 4Q di quest’anno e poi negli anni a venire, con un nuovo rapporto di collaborazione già aperto con RAI. Nel campo della LiveCom stiamo studiando come integrare in futuro, attraverso ulteriori acquisizioni, i settori non ancora coperti dalla nostra offerta: in particolare quelli degli eventi territoriali, dei congressi medici, delle sfilate di moda e delle grandi cerimonie.”