Amazon aumenta lo stipendio dei dipendenti

A partire dal 1° ottobre Amazon aumenterà a 1.764 euro la retribuzione lorda iniziale dei dipendenti della rete logistica in Italia. Questa iniziativa, informa una nota, rientra nella politica Amazon di revisione annuale degli stipendi, affinché sia garantita una retribuzione competitiva ai propri dipendenti. L’aumento è del 21% rispetto ai salari corrisposti nel 2018 e dell’8% rispetto allo stipendio di ingresso determinato dal 5° livello del CCNL nazionale dei trasporti e della logistica.

Amazon ha in Italia 18.000 dipendenti assunti a tempo indeterminato che beneficiano tra l’altro,si afferma, di sconti sugli acquisti su Amazon.it, un’assicurazione sanitaria integrativa e il programma Career Choice che copre fino al 95% del costo delle tasse scolastiche e dei libri di testo per coloro che desiderano specializzarsi in un settore specifico frequentando corsi professionali, per un importo fino a 8.000 euro in quattro anni.

“Apprezziamo l’ottimo lavoro svolto dai nostri team durante tutto l’anno e siamo orgogliosi di offrire una retribuzione competitiva. Dal 1° ottobre Amazon aumenterà le retribuzioni di ingresso di tutti i dipendenti della rete logistica, a 1.764 euro mensili lordi. Ciò rappresenta un aumento del 21% rispetto ai salari corrisposti nel 2018 e dell’8% rispetto allo stipendio di ingresso determinato dal 5° livello del Ccnl nazionale dei trasporti e della logistica”, afferma Salvatore Iorio, Direttore Risorse Umane Amazon Italia Logistica.