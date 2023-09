Nuovo record di ricavi per eVISO

La società digitale quotata in Borsa, eVISO S.p.A., ha annunciato i risultati dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2023. EVISO opera nel settore delle materie prime, tra cui energia elettrica, gas naturale e persino il commercio di mele attraverso la sua piattaforma digitale SMARTMELE. Ecco i punti salienti dei risultati finanziari di quest’anno:

Crescita dei Ricavi: EVISO ha registrato un aumento significativo dei ricavi, che sono saliti a circa € 225,7 milioni, un aumento dell’8% rispetto all’esercizio precedente. Questo è stato trainato principalmente dalla crescita delle vendite di energia elettrica, sia attraverso il canale diretto che il canale reseller.

Segmento Energetico: Nel settore dell’energia elettrica, EVISO ha servito un totale di 401.000 utenti, con un aumento di oltre 200.000 nuovi utenti rispetto all’anno precedente. Tuttavia, l’energia erogata è diminuita del 5% a causa di fattori come la contrazione dei consumi e la concorrenza. Il prezzo medio dell’energia è aumentato del 14%.

Nel segmento reseller, le utenze sono cresciute del 110%, con un aumento del fatturato dell’11%. Il margine lordo dei clienti reseller è aumentato del 17%.

Per quanto riguarda il gas naturale, EVISO ha registrato un aumento del 47% degli utenti gestiti, ma il fatturato è diminuito del 21% a causa dell’annullamento dei servizi di rete deciso dal governo.

Risultati Finanziari Complessivi: L’EBITDA di EVISO è stato di € 2,1 milioni, in calo del 57% rispetto all’anno precedente, principalmente a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e del blocco legislativo delle condizioni contrattuali. Tuttavia, nel secondo semestre dell’anno, l’EBITDA è aumentato di € 2 milioni.

Il risultato netto dell’esercizio è stato di € -1,2 milioni, influenzato negativamente dal “Contributo sugli extraprofitti” straordinario non deducibile.

Posizione Finanziaria: L’indebitamento finanziario netto è passato da positivo a negativo (cassa disponibile) per € 9 milioni, principalmente grazie all’aumento dei depositi da parte dei clienti e al miglioramento del capitale circolante netto.

Sfide e Opportunità: EVISO ha affrontato sfide nel primo semestre dell’anno a causa dell’instabilità dei prezzi dell’energia e delle condizioni contrattuali bloccate dallo stato. Tuttavia, nel secondo semestre, l’azienda ha registrato un miglioramento significativo.

Inoltre, EVISO sta investendo in nuovi progetti, come la piattaforma SMARTMELE, che è in fase di scalabilità commerciale.

Gianfranco Sorasio, nella foto, CEO di eVISO, ha commentato: “L’esercizio 2022-2023 appena concluso è stato il più sfidante dalla nascita di eVISO. L’instabilità nel prezzo dell’energia registrato nel trimestre luglio -settembre 2022 e le manovre messe in atto dallo stato italiano hanno inciso negativamente sulla marginalità della Società durante il primo semestre luglio -dicembre 2022. Nonostante l’influenza di fattori esogeni, il secondo semestre ha registrato un trend opposto permettendo ad eVISO di recuperare parte della propria marginalità, soprattutto nel canale reseller con un incremento del gross margin del 17% rispetto all’esercizio precedente, crescita che sale al 105% considerando le nuove condizioni contrattuali applicate a partire da gennaio 2023. L’aumento della marginalità del segmento reseller è anche legato alla scelta aziendale di servire prevalentemente operatori reseller con utenze domestiche e retail, anche in vista della liberalizzazione del mercato che permetterà ad eVISO di incrementare ulteriormente il volume di affari. In termini operativi, il livello di utenti complessivamente serviti è salito a quota 401 mila e i ricavi si attestano a 225 milioni con una crescita dell’8% rispetto all’esercizio precedente”.