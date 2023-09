EGain lancia AssistGPT

eGain Corporation, fornitore leader di piattaforme di gestione della conoscenza per l’automazione del coinvolgimento dei clienti, ha lanciato eGain AssistGPT™ in occasione della conferenza Solve™ 23, il 25 settembre, presso The Brewery a Londra.

Parte integrante dell’eGain Knowledge Hub e basato sull’intelligenza artificiale generativa, AssistGPT è una soluzione completa senza codici per l’automazione della conoscenza. Ad esempio, la creazione di bozze di contenuti di conoscenza, che prima richiedeva settimane, ora può essere completata in pochi minuti. La soluzione inoltre assiste i clienti nei loro percorsi omnichannel con risposte rapide, e gli agenti dei contact center e gli analisti aziendali nel flusso del loro lavoro. Una Console AI consente agli amministratori di definire i criteri guida per l’uso dell’AI generativa, di gestire i messaggi e di coordinarla con altre tecnologie AI in azienda.

AssistGPT è dotato di una libreria di suggerimenti sulle migliori pratiche che consente alle organizzazioni di aggiungere suggerimenti specifici per azienda. Basata su un’architettura BYO, la soluzione consente alla società di inserire i propri motori AI per rispondere alle richieste. Alcuni casi di soluzioni predefinite sono:

AX (Agent Experience) Fornisce risposte alle domande dei clienti dai molteplici contenuti Riassume le conversazioni con i clienti Migliora le risposte

KX (Knowledge Author Experience) Genera riassunto e parole chiave Crea e imposta messaggi Scrive, sintetizza, amplia, traduce, allinea il marchio o migliora gli articoli di conoscenza

BX (Business manager e analisti) Estrae spunti dal feedback e dalle relazioni dei clienti Ottiene una sintesi delle analisi e delle azioni Crea suggerimenti per i contenuti della conoscenza



Ashu Roy, CEO di eGain, ha dichiarato: “L’AI generativa riduce lo sforzo della gestione della conoscenza. KM offre contenuti affidabili, controlli aziendali e analisi per l’AI generativa. Insieme, offrono un valore di trasformazione nel coinvolgimento dei clienti”.