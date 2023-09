Intesa Sanpaolo presenta la mostra fotografica di Luca Locatelli a Torino

Dal 21 settembre 2023 fino all’18 febbraio 2024, Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) presenta una mostra molto interessante chiamata “LUCA LOCATELLI. THE CIRCLE. Soluzioni per un futuro possibile” presso le Gallerie d’Italia a Torino. La mostra è stata curata da Elisa Medde ed è stata realizzata con il sostegno della Ellen MacArthur Foundation, che è la più grande fondazione al mondo dedicata all’idea di Circular Economy (Economia Circolare). Intesa Sanpaolo è il partner finanziario di questa fondazione dal 2015.

Il fotografo Luca Locatelli ha viaggiato in Europa per due anni per documentare e cercare esempi significativi di economia circolare. La mostra presenta il risultato di questa ricerca in anteprima mondiale a Torino. L’obiettivo è esplorare il nuovo modo di sviluppo sostenibile promosso dall’Unione Europea.

La mostra contiene circa 70 opere, tra fotografie e video, che raccontano storie e pratiche di economia circolare in Europa. Queste storie parlano di come alta tecnologia, artigianato e saggezza tradizionale possano lavorare insieme per creare uno spazio in cui la natura è al centro. Mostrano come possiamo utilizzare la potenza della natura invece di cercare di controllarla.

La mostra è accompagnata da opere di data visualization (grafici) e opere interattive per aiutare a capire meglio i concetti. Questa mostra è realizzata in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cariplo.