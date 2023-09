Cagliari: nuovo piano trasporti da 35 mln per migliorare la mobilità

Il Piano dei servizi minimi del trasporto pubblico locale della Città metropolitana di Cagliari, con una percorrenza prevista di oltre 15 milioni di chilometri all’anno e nuove tratte per potenziare gli spostamenti su gomma, è stimato costare 35 milioni di euro. Sarà discusso dal Consiglio metropolitano il prossimo 28 settembre, e l’ente si candida a ereditare dalla Regione Sardegna la gestione diretta del TPL nel territorio di competenza.

Il Piano è stato predisposto dagli uffici del settore mobilità dell’ente, con il supporto tecnico della società Mlab e in collaborazione con i Comuni. Tra le principali proposte del Piano ci sono nuovi assetti viari in via Roma a Cagliari, lo spostamento del capolinea degli autobus da piazza Matteotti a viale La Playa, l’integrazione con i servizi della metropolitana leggera, la creazione di un polo intermodale a Quartu Sant’Elena in via Norvegia, un nuovo collegamento tra Sestu ed Elmas, il potenziamento dei collegamenti con Capoterra e le aree commerciali, in particolare quelle di Sestu, e l’istituzione del trasporto notturno.

Antonello Floris, consigliere metropolitano delegato alla Mobilità, anticipa: “Non appena il Piano sarà approvato in Consiglio metropolitano, e dopo il periodo previsto per le osservazioni, lo presenteremo all’attenzione della Regione, che valuterà se trasferire le competenze alla Città metropolitana o recepire il Piano per l’attuazione diretta.”