Gruppo Pragma porta la formazione innovativa in Brasile: nasce Pragma Brasil

Gruppo Pragma vola all’estero e inaugura la sua prima sede oltreconfine: nasce a San Paolo, Brasile, Pragma Brasil.

La società italiana, che ha sede a Trieste e dal 2022 è parte della holding Ebano S.p.A., è un punto di riferimento nel settore del corporate digital learning, del coaching e del mentoring. Si occupa di e-learning, contenuti multimediali, programmi di sviluppo integrati e facilitazione digitale per lo sviluppo professionale delle persone. Ora, ha deciso di proporre il suo modello anche in Sudamerica, concentrandosi in particolare sul mercato brasiliano.

“La decisione si inserisce nell’ampio percorso di internazionalizzazione, innovazione e digitalizzazione avviato da Ebano”, commenta Carlo Robiglio, imprenditore e CEO di Ebano S.p.A. “Gruppo Pragma è un’eccellenza nella formazione aziendale e professionale e, insieme alle altre società del gruppo Ebano, contiamo di creare le giuste sinergie per offrire al mercato soluzioni innovative sia in ambito tecnologico che metodologico”.

I primi rapporti di Gruppo Pragma con partner brasiliani sono nati nel 2019 grazie al progetto “MyCoaching” di TIM attivo prima in Italia e poi in Sudamerica, che si è aggiudicato la menzione speciale del PRISM AWARD di ICF Italia (International Coaching Federation-Charter Chapter italiano).