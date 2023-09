Giornata mondiale a emissioni zero: cresce l’impegno della community dei Greeners

Risultati in crescita per la community dei Greeners, il programma ideato da Advice Group che coinvolge i clienti di Sorgenia in azioni quotidiane all’insegna della sostenibilità ambientale e sociale: 50.000 mq di foresta adottati e 1.000 alberi a Milano e Roma messi a dimora. Ma anche molte azioni di sostenibilità sociale: oltre quattrocentomila pasti donati, più di mille ore scolastiche garantite e donazioni di giochi e materiale scolastico per bambini in difficoltà; più di tremila kit farmaceutici e ore di visite mediche destinate a persone con disagio sociale, oltre cinque milioni di litri di acqua donati alle famiglie in Siria e Yemen combinati a dispositivi per la conservazione dell’acqua potabile.

Tutti, quindi, nel proprio ruolo di consumatori e cittadini, possono concorrere a generare cambiamenti positivi nella quotidianità: sono piccoli passi fondamentali per arrivare a grandi cambiamenti. Questo l’approccio alla base di Greeners, il programma di loyalty che mette al centro la sostenibilità, partendo da una semplice consapevolezza: le aziende devono coinvolgere partner e clienti in progetti concreti capaci di generare un sistema virtuoso per l’ecosistema in cui si vive.

Ogni percorso inizia dal calcolo del proprio carbon footprint: fotografare il proprio “peso” ecologico, basato su tutte le attività che generano CO2. Si tratta del primo passo verso la consapevolezza che ogni gesto può migliorare il proprio impatto ambientale. Da qui parte la strategia di loyalty che diventa su misura per aiutare ogni persona a migliorare e alleggerire il proprio stile di vita, e lo fa attraverso contenuti e missioni dedicate, molte delle quali proposte dalla community stessa. Un ruolo chiave è giocato dalla tecnologia e dai processi di gamification: all’interno di Greeners ogni persona trova la propria dimensione per fare la differenza.

“Greeners offre a tutti l’occasione di sentirsi parte di un cambiamento positivo – commenta Rossana Bianco, responsabile marketing strategico di Sorgenia – Si può fare plogging in città o restare a casa e aderire a una missione nella quale tutta la community decide di impegnarsi, per esempio trovare modalità innovative per non sprecare acqua. Greeners è un grande contenitore di idee e progetti sostenibili che partono dal basso, nel quale la tecnologia gioca un ruolo chiave per misurarne l’efficacia”.

Coinvolgimento delle persone in azioni concrete e loro misurabilità: questi sono i due elementi chiave che caratterizzano la community che oggi conta oltre l’80% di utenti attivi e proattivi. Siamo di fronte a un nuovo volto dei processi di fidelizzazione: il consumatore non è spettatore passivo di una raccolta punti ma è parte attiva di un processo di riconoscimento del valore. Oltre il 50% dei green coins (monete virtuali e sostenibili che si ricevono quando si terminano le “missioni” previste nel programma) raccolti dai Greeners è stato impiegato in progetti ad alto impatto green. Si può scegliere di piantare alberi per limitare le emissioni di CO2, proteggere alveari a distanza, trasformare il valore dell’ultima bolletta in cestini della spesa e farmaci da donare, contribuire alla salvaguardia delle foreste italiane – adottandone metri quadri – o salvare specie a rischio di estinzione.

“La loyalty comportamentale svolge un ruolo democratico all’interno del tessuto sociale. Permette di attivare le persone verso obiettivi individuali e collettivi che possono fare la differenza per comunità e territorio. Vogliamo raccontare alle aziende che nell’ambito della performance del proprio rating ESG, la loyalty può essere un abilitatore di obiettivi di sostenibilità, come previsto e richiesto dall’Agenda 2030. Advice vuole promuovere questa nuova attitudine aziendale perché la sostenibilità non sia solo uno slogan ma un obiettivo concreto e misurabile per impattare positivamente sulla comunità.” afferma Fulvio Furbatto, CEO & Founder di Advice Group SpA.