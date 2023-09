Circle amplia la sua presenza in Europa con nuovi accordi in Portogallo

Circle, nella foto il Presidente & CEO Luca Abatello, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica, comunica di aver firmato, attraverso Magellan Circle, nuovi contratti con due diverse prestigiose associazioni portoghesi. Il team Circle metterà a frutto tutta la propria esperienza nell’affiancamento di enti e organizzazioni pubbliche e di aziende europee nella consulenza e nella prestazione di servizi di Strategic Communication and Advocacy e di Eu Funding Accelerator, prestando attività specialistiche di supporto in ambito comunicazione (inclusive di realizzazione di campagne pubblicitarie attraverso i media tradizionali e i social media) e project management. Le commesse valgono, nel complesso, circa € 100.000 e si inseriscono nel filone dell’economia circolare, che punta a una maggiore sostenibilità attraverso la riduzione dei rifiuti, in particolare nei settori ad alta intensità di risorse.