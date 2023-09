Huawei emula Apple? Il sospetto del Financial Times

Huawei sta facendo notizia per la sua ultima mossa nel campo dei processori per smartphone, un passo che sembra seguire l’esempio di Apple. Secondo un articolo pubblicato sul Financial Times, Huawei starebbe cercando di sviluppare processori per smartphone in modo simile a come lo fa Apple.

L’analisi del chip principale all’interno del nuovo smartphone Mate 60 Pro di Huawei ha rivelato che l’azienda cinese ha iniziato a progettare i propri semiconduttori, riducendo la sua dipendenza da tecnologie straniere. In pratica, il Mate 60 Pro ha un chip con otto unità di elaborazione, ma quattro di esse sono basate su una progettazione di Huawei, mentre le altre quattro utilizzano la tecnologia di Arm, un’azienda britannica che fornisce l’architettura di base per la maggior parte degli smartphone.

Ciò che rende questa notizia interessante è che Huawei starebbe cercando di fare proprio quello che Apple ha fatto con successo negli ultimi anni. Apple ha sviluppato i suoi processori per iPhone e Mac basandosi inizialmente su progetti di Arm, ma migliorandoli progressivamente per ottenere prestazioni superiori.

Per Huawei, questa mossa rappresenta una risposta alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti nel 2019, che hanno limitato l’accesso dell’azienda a tecnologie avanzate per la produzione di smartphone 5G. Come risultato, Huawei ha dovuto concentrarsi sulla vendita di dispositivi 4G e sul mercato interno.

Tuttavia, mentre Huawei continua a licenziare i progetti di Arm, sta sviluppando le sue modifiche tramite la sua divisione HiSilicon. Questa strategia dovrebbe consentire a Huawei di produrre smartphone di fascia alta nonostante le restrizioni delle esportazioni statunitensi.

Va notato che ci sono preoccupazioni riguardo alla conformità di Huawei alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti e alle accuse di aver utilizzato fabbriche “fantasma” per aggirare le sanzioni. Pertanto, nonostante i progressi, l’azienda potrebbe ancora affrontare sfide significative nel settore dei chip.

In ogni caso, questo sviluppo dimostra quanto sia cruciale l’innovazione nel settore dei semiconduttori e quanto le rivalità tra le aziende tecnologiche stiano spingendo l’innovazione tecnologica sempre più avanti.