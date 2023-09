Assoutenti chiede misure più ampie contro il Caro-Voli

In tema di caro-voli le novità annunciate ministro delle Imprese, Adolfo Urso, non appaiono ancora sufficienti a superare le criticità del settore. Lo afferma Assoutenti, in merito all’emendamento volto a superare l’ostacolo sul tetto del 200% delle tariffe aeree.

“Bisogna superare i limiti che il decreto presenta, il quale come noto si applicherà solo i voli nazionali da e per le isole come Sardegna e Sicilia, tagliando fuori tutte quelle tratte utilizzate dagli italiani in occasione delle partenze per vacanze estive e festività, sia nazionali (ad esempio i viaggi da nord a sud Italia), sia estere (Grecia, Spagna, capitali europee, ecc.) – spiega il vicepresidente di Assoutenti, Gabriele Melluso – Per combattere realmente le speculazioni che avvengono nel settore del trasporto aereo serve estendere le misure del decreto a tutti i biglietti, indipendentemente dalla destinazione, e vietare del tutto gli algoritmi che, in determinate occasioni, portano le tariffe alle stelle”.