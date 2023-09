Maire Tecnimont, autorizzata l’offerta di obbligazioni legate alla sostenibilità

Maire Tecnimont S.p.A. (nella foto, l’a. d. Alessandro Bernini) ha annunciato un importante sviluppo nel campo finanziario. La Commission de Surveillance du Secteur Financier del Gran Ducato del Lussemburgo (CSSF) ha approvato il prospetto informativo relativo a un’offerta pubblica di sottoscrizione di obbligazioni MAIRE denominate “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes” con scadenza il 5 ottobre 2028. Queste obbligazioni, destinate a raccogliere fino a un massimo di 200 milioni di Euro, sono legate a specifici obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

La buona notizia è che la CSSF ha anche autorizzato la quotazione di queste obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa Lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange). Inoltre, è stata presentata una domanda per ammettere le obbligazioni alla negoziazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Altrettanto rilevante è il fatto che Borsa Italiana S.p.A. ha emesso un provvedimento il 14 settembre 2023 per ammettere le obbligazioni alla quotazione sul mercato regolamentato chiamato “Mercato Telematico delle Obbligazioni” (MOT).

Per garantire la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni, la Società ha preparato un prospetto informativo in conformità con le normative europee vigenti e lo ha reso disponibile al pubblico sul proprio sito web e sul sito web della Borsa del Lussemburgo.

Inoltre, la Società ha avviato il processo di notifica alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per l’offerta pubblica delle obbligazioni anche in Italia, come parte del processo di “passporting” conforme alle normative vigenti.

Questa importante iniziativa consentirà all’azienda di raccogliere fondi per finanziare i propri obiettivi legati alla sostenibilità, in particolare la riduzione delle emissioni di CO2. L’offerta pubblica inizierà il 26 settembre 2023 e si concluderà il 2 ottobre 2023, con ulteriori dettagli che verranno forniti prima del lancio dell’offerta.