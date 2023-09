Immagini scientifiche, il ricercatore: “Errore di caricamento. Imprecisione non attribuibile a Schillaci, i dati sono solidi”

“Quando mi è stato chiesto, ho spiegato che si tratta di un errore di caricamento di immagini che comunque non compromettono la solidità dei dati e che, trattandosi di un lavoro multidisciplinare non era possibile attribuire l’imprecisione in nessun modo al prof. Schillaci (nella foto). Mi stupisce che le mie parole non siano state riportate. Come previsto stiamo verificando e quando necessario segnaleremo alle riviste scientifiche”. Così Manuel Scimeca raggiunto dall’ANSA, il ricercatore che ha caricato le immagini sugli studi sulla diagnosi e cura del cancro finiti al centro di un’inchiesta pubblicata giovedì dal quotidiano Il Manifesto. Scimeca lavora al Dipartimento di medicina sperimentale, Laboratorio di anatomia patologica di Tor Vergata di Roma e fa parte del gruppo della ricerca. I fatti – secondo quanto aveva riportato Il Manifesto – si riferiscono al periodo 2018-2022 e riguarderebbero alcune pubblicazioni scientifiche in cui sono state utilizzate almeno una decina di immagini non pertinenti, prese da altre ricerche o modificate, che vedono il ministro della Salute Orazio Schillaci, tra gli autori mentre lavorava presso la facoltà di Medicina dell’Università di Roma Tor Vergata. Il caso è arrivato anche sulle pagine della rivista Science dove Elisabeth Bik, consulente per l’integrità scientifica, o trascuratezza o intenzionalità “questo mette in dubbio l’accuratezza di altri risultati sperimentali di questo laboratorio”. Da parte sua il ministro, già al Manifesto e in successive dichiarazioni, ha precisato di sentirsi “tranquillo”. “Non ho manipolato nulla”, ha detto Schillaci, “mi sono fidato di chi ha fornito quelle immagini. Verificheremo se effettivamente ci sono degli errori”.

ANSA