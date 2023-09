Roma, è sempre tempo del “Giro”

In occasione della 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑, la biblioteca G. Mameli ospiterà una 𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘧𝘰𝘵𝘰𝘨𝘳𝘢𝘧𝘪𝘤𝘢 𝘰𝘧𝘧, dedicata alla storia del Giro, con una selezione di immagini tratte da

“Il Giro. Una storia d’Italia”, a cura di 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐚𝐫𝐝𝐢, 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐚𝐝𝐨 e 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐃𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚.

L’esposizione sarà accompagnata dalla proiezione dei filmati 𝘜𝘯𝘢 𝘍𝘢𝘷𝘰𝘭𝘢 𝘙𝘰𝘴𝘢 𝘦 𝘓𝘢 𝘤𝘰𝘳𝘴𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘈𝘪𝘳𝘰𝘯𝘦 – 𝘍. 𝘊𝘰𝘱𝘱𝘪, realizzati con materiali provenienti dalle Teche Rai riguardanti momenti e protagonisti di storiche edizioni del Giro d’Italia.

𝐋’ Archivio 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐅𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐚𝐫𝐝𝐢, iscritto presso la Soprintendenza Archivistica del Lazio di Roma in qualità di Patrimonio di Interesse Nazionale, è composto da oltre tre milioni di negativi originali, che ritraggono la storia della cultura italiana dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. L’archivio, realizzato da Carlo Riccardi, uno dei primi fotoreporter italiani, è conservato con cura dal figlio Maurizio. Rappresenta un tesoro di informazioni attraverso le immagini su eventi e personaggi della storia italiana.

𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐚𝐫𝐝𝐢 (1926-2022) ha iniziato la sua attività in via Veneto negli anni ’40 del Novecento ed è stato il primo vero paparazzo della Dolce Vita. Nella sua lunga carriera ha documentato sei elezioni papali e ha raccolto in un grande archivio immagini che costituiscono un prezioso patrimonio documentale.

𝐌𝐚𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐚𝐫𝐝𝐢 (1960), fotografo e giornalista, è direttore dell’Agenzia di documentazione fotografica Agr. Dirige l’Archivio Riccardi e opera su tutta la sfera della comunicazione multimediale. Ha pubblicato numerosi libri. Nel 2011 ha dato vita alla galleria Spazio5, punto di riferimento culturale a Roma.

𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐚𝐝𝐨 (1980), giornalista e fotografo, è autore di diversi reportage in Asia e Africa. È responsabile editoriale dell’Archivio Storico Fotografico Riccardi ed è stato direttore editoriale della collana 𝘐 𝘧𝘰𝘵𝘰𝘨𝘳𝘢𝘧𝘪𝘤𝘪 della casa editrice Armando. Dal 2009 ha realizzato decine di mostre fotografiche e firmato numerosi libri e cataloghi fotografici con Maurizio Riccardi.