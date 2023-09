Attenti a Nikki Haley

(di Mauro della Porta Raffo) “Nimrata Randhawa è nata il 20 gennaio 1972”.

Messa così, che diavolo di notizia è?

“Nikki Haley è nata il 20 gennaio 1972”.

Per qualcuno, vuol dire già di più.

Significa che la sola Signora – indiana di origini e coniugata Haley, già Governatore della Carolina del Sud e Rappresentante Permanente USA all’ONU – candidata alla Nomination repubblicana in alternativa a Donald Trump, l’unico tra gli sfidanti del tycoon che guadagni consensi e che per di più sia dato vincente di addirittura sei punti percentuali contro Joe Biden in un eventuale scontro finale per White House ha aperto gli occhi al mondo proprio nel giorno in cui nell’anno seguente le votazioni entra in carica il Presidente!

È difatti dal 20 gennaio 1937 (prima occorreva il 4 marzo) che il neo o confermato eletto si insedia nella Executive Mansion.

Cabala, in qualche modo e nient’altro?

Può darsi ed anzi è certamente così.

Ma dedichiamo alla Signora – fra l’altro giovane, cosa non da poco nel panorama politico americano decisamente anziano – che si è costantemente dimostrata di ottime qualità e capace una particolare attenzione.